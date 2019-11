Paolo Bonolis in festa: si è sposata la figlia Martina

Matrimonio in America per la figlia di Paolo Bonolis

Fiori d’arancio per Martina Bonolis, la figlia del più noto Paolo. Negli scorsi giorni il conduttore è volato negli Stati Uniti, dove vive la sposa, per non mancare al grande evento. Il conduttore Mediaset è stato accompagnato ovviamente dalla seconda moglie Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima ha condiviso sui social network un tenero scatto del matrimonio, che ritrae Bonolis e la figlia in affettuosi atteggiamenti. “Il padre della sposa”, ha scritto la Bruganelli, evidenziando tutta la felicità del marito. Che proprio in una recente intervista a Verissimo aveva annunciato le imminenti nozze della figlia a New York dopo quelle del primogenito Stefano, avvenute sempre oltreoceano.

Martina Bonolis: chi è la figlia più grande di Paolo Bonolis

Martina Bonolis è la figlia che Paolo ha avuto negli anni Ottanta dalla prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. Sposati dal 1983 al 1988 la coppia ha avuto due figli, Martina e Stefano. La prima è una stimata regista teatrale mentre del secondo non si sa praticamente nulla. Così come è sconosciuta l’identità del fortunato che ha sposato Martina sabato 23 novembre.

La famiglia allargata del conduttore Paolo Bonolis

Dopo il divorzio da Diane Zoller, Paolo Bonolis ha sposato nel 2002 l’imprenditrice Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto altri tre figli: Davide, Silvia e Adele.