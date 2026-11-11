Paolo Bonolis fidanzato con Carola Moroni, Antonella Clerici gli scrive di getto e commenta la relazione

Chi trova un amico, trova un tesoro. E i tesori sono rari. Infatti anche le amicizie lo sono. Figuriamoci nell’ambiente televisivo, in cui troppo spesso gelosie, invidie, egocentrismi e chi più ne ha più ne metta la fanno da padrone. Ma qualche storia di profonda stima e di forte rispetto esiste anche nel mondo del piccolo schermo, come insegnano Paolo Bonolis e Antonella Clerici. I due conduttori, nonostante per la maggior parte delle loro carriere abbiano lavorato per editori diversi (‘Antonellina’ soprattutto in Rai, il collega in Mediaset), si vogliono un bene dell’anima e si supportano da anni. Non a caso, la timoniera di È sempre mezzogiorno, non appena ha saputo che l’amico si è fidanzato con l’ex volto di Temptation Island Carola Moroni, gli ha scritto un messaggio affettuoso.

Paolo Bonolis fidanzato con Carola Moroni: Antonella Clerici scrive all’amico

A raccontare il retroscena è stata la stessa Clerici, nella rubrica che tiene sul magazine Chi. In particolare, la conduttrice di Legnano ha raccontato di aver gioito profondamente alla notizia del fidanzamento di Bonolis, il quale, per la prima volta da quando si è separato da Sonia Bruganelli, ha reso noto di avere una compagna. La già citata Moroni, appunto! “Qualche giorno fa, dopo aver visto il servizio che lo riguardava sulle pagine di “Chi”, di getto ho voluto scrivere un messaggio a Paolo Bonolis. Il contenuto resterà tra di noi, com’è giusto che sia”, ha riferito Clerici.

“Ma voglio dirlo pubblicamente quanto sono felice per lui – ha aggiunto – Sta vivendo un periodo così speciale che ha superato la sua proverbiale ritrosia al gossip, ufficializzando la sua storia con la nuova compagna Carola. Mi piace pensare che l’amore che arriva nella seconda parte della vita – quando hai già vissuto amori importanti e hai figli grandi – non solo è più consapevole, ma in qualche modo riporta in equilibrio le cose. Rimettersi in gioco non è facile, ma è una delle sfide più belle della vita”.

Il rapporto di amicizia tra Paolo Bonolis e Antonella Clerici

Bonolis e Clerici si conoscono e si stimano da anni. E tale feeling, in alcuni frangenti, li ha anche portati a lavorare assieme. Ad esempio, nel lontano 2005, il conduttore romano volle al suo fianco proprio ‘Antonellina’ nella conduzione del Festival di Sanremo. Tra i due è sbocciata una grande amicizia, alimentata anche mediaticamente da siparietti simpatici e da complimenti reciproci. Ad esempio è capitato che si scambiassero messaggi e videomessaggi affettuosi durante le ospitate a programmi come Verissimo o speciali Rai.

Un altro aneddoto curioso del loro rapporto lo ha rivelato in passato la stessa conduttrice, spiegando che quando la figlia di Bonolis e Bruganelli, Silvia, era piccola e aveva difficoltà ad alimentarsi, cominciava a mangiare soltanto guardando in tv La prova del cuoco, storico format Rai condotto proprio da Clerici.