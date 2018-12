Paolo Bonolis, compleanno da vip per la figlia: è polemica sui social

Compleanno vip per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: organizzato un mega party per i suoi 16 anni

Per i 16 anni di Silvia, la primogenita dell’affiatata coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è stata organizzata una super festa al Piper, noto locale romano. Una festa che, brevemente, si è trasformata in un vero e proprio concerto privato con l’esibizione di alcuni dei cantanti più in voga in questo periodo. Qualche nome? Baby K, che le ha regalato un disco con dedica, l’ex vincitore di Amici Riccardo Marcuzzo che ha intonato per lei “All I want for Christmas is you”, il rapper Vito Shade e Fred de Palma, che hanno suscitato la felicità di Silvia e delle sue amiche invitate al party. Il tutto è stato perfettamente documentato da mamma Sonia, che sui social non ha mai fatto mistero delle sue possibilità economiche.

Grande festa per la figlia di Bonolis: la reazione dei fan su Instagram

Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis nonché imprenditrice e mamma di tre bambini, è solita suscitare reazioni sui social per il suo elevato tenore di vita. Infatti, anche in occasione del compleanno di sua figlia Silvia, ha continuato a far parlare di sé. Il mega party organizzato, a detta di molti utenti, è risultato una “cafonata”, oltre che una “scelta poco sensata” da parte dei genitori. Ma come al solito, non ha battuto ciglio sulle critiche. Del resto, è perfettamente consapevole delle sue possibilità e ha sempre dato poco peso alle polemiche.

Sonia Bruganelli e le critiche social

Come ha dichiarato in una recente intervista a Domenica Live, la Bruganelli difende le sue decisioni e le sue azioni: “E’ la mia vita, è il mio Instagram e non voglio vendere nulla, non ho voglia di far vedere i momenti meno luminosi della mia vita, i lati meno leggeri non li mostro, li tengo per me“, dichiara l’imprenditrice di una società che scopre talenti televisivi. E aggiunge: “Amo le cose leggere e voglio condividere cose leggere e divertenti, è evidente che possiamo permetterci molte cose“. Immagini di borse di lusso e di jet privati sono state il motore scatenante di una serie di polemiche senza fine. Ma Sonia è una donna consapevole e appagata, che condivide sui social alcuni aspetti della sua vita proprio come il compleanno di sua figlia Silvia. Proprio per questa occasione, ha raccolto numerosi commenti positivi che hanno smorzato la polemica iniziale.