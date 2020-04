Paolo Bonolis, confidenze con Carlo Conti: le arrabbiature di Pippo Baudo

Paolo Bonolis e Carlo Conti si confidano: le arrabbiature di Pippo Baudo, l’idea di un format assieme e perché è difficile rivedere in onda ‘Il senso della vita’

La tv si blocca e i conduttori se ne stanno a casa, ma gli show sono comunque garantiti ai tempi del coronavirus. Semplicemente cambia il media: dal piccolo schermo a Instagram è un attimo. E pure chi solitamente bazzica poco sui social, ecco che si diletta e tiene compagnia al pubblico con delle lunghe chiacchierate e degli aneddoti curiosi. Ad esempio è il caso di Paolo Bonolis e Carlo Conti, entrambi allergici solitamente al can can quotidiano sui vari Instagram, Facebook e Twitter, ma che negli ultimi giorni si sono fatti vivi a più riprese dai loro canali. Oggi si sono persino dati appuntamento su Instagram. E via ai ricordi, agli episodi mai raccontati (come quello inerente a Pippo Baudo) e alle risate.

Bonolis e le sgridate di Pippo Baudo

“Pippo Baudo si inc….va tantissimo con me quando a fine puntata di Luna Park dicevo al pubblico ‘appuntamento domani con il Pippone nazionale”, ha narrato Paolo Bonolis all’amico Carlo Conti (i due big della tv si sono dati appuntamento oggi 4 aprile alle ore 15 su Sdl.tv, account della società di casting e produzione televisiva di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore romano). Ricordiamo che sia Paolo sia Carlo furono al timone del quiz della Rai: Conti lo guidava il mercoledì, Bonolis il venerdì. Ma le curiosità non sono finite qui. Quando è stato chiesto da un fan se fosse mai possibile uno show odierno condotto in tandem, magari Sanremo, Bonolis ha risposto rilanciando: “La butto lì come format tv: tu ti fai i cantanti tuoi, io mi faccio i miei e vediamo chi vince. Una gara con il pubblico che vota; io faccio il mio spettacolo e tu il tuo spettacolo, così si hanno i miei e i tuoi vincitori. Magari Antonella Clerici valletta contesa tra i due.”

Paolo Bonolis e ‘Il senso della vita’

Carlo Conti ha risposto a Paolo che lui ci starebbe senza problemi (chissà che ne pensano Rai e Mediaset), Infine Bonolis ha ribadito, come già fatto pochi giorni fa parlando con Antonella Clerici, che rifarebbe ‘Il senso della vita’. Il fatto, però, è che non dipende da lui, bensì dal Biscione. E al momento, all’orizzonte, non sembra che l’azienda lo voglia riproporre.