Clerici piccante: “Bonolis, sei ben messo nell’ambiente si sa”. Lui spiazzato

Antonella Clerici, confidenze intime su Bonolis in diretta social. Lui scherza (“Sono impotente”), lei no: “Sei ben messo, nell’ambiente si sa”. La reazione di Paolo

Il coronavirus ha costretto tutti tra le mura domestiche. Da qui il proliferare di appuntamenti via chat, per continuare ad assaporare un po’ di convivialità, seppur virtuale. Anche i vip si dilettano non poco a chiacchierare beatamente tra di loro. Così, ecco che nel pomeriggio odierno si sono dati appuntamento Antonella Clerici e Paolo Bonolis, due volti noti della tv ma soprattutto due amici, che hanno condotto assieme il Festival di Sanremo del 2005. E tra una battuta e l’altra su Instagram, la Clerici ha messo un bel po’ di pepe al dialogo, spiazzando il collega sulle voci ‘intime’ che circolano sul suo conto nell’ambiente del piccolo schermo italiano.

“Tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”

Durante la chiacchierata Bonolis ha ricordato quanto la Clerici fosse una buona forchetta ai tempi in cui condussero assieme Sanremo. Una parola ha tirato l’altra e Paolo ha fatto una delle sue proverbiali battute: “Beh, io sono impotente”. Probabilmente non si sarebbe mai aspettato che Antonella lo incalzasse seriamente: “Di te si dicono altre cose…”. “Cosa?”, ha replicato un sorpreso Bonolis. “Che sei ben messo”, ha affermato Antonella che aggiunge: “Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente”. Il conduttore è rimasto senza parole e alquanto stupido dalle voci sul suo conto. Beh, che dire: fortunata la moglie Sonia Bruganelli.

‘Il senso della vita’, Bonolis spiega perché è difficile una nuova stagione del programma

La Clerici, dopo il momento delle confidenze piccanti, ha chiesto a Bonolis se mai tornerà in onda con il programma ‘Il senso della vita’. “Io lo farei anche domani”, ha spiegato Paolo che ha poi dichiarato che il problema è la collocazione di palinsesto. In breve ha fatto notare alla collega che ormai la seconda serata di Mediaset non esiste più (in effetti quasi tutti i programmi del Biscione del prime time vanno abbondantemente oltre la mezzanotte) e che per la prima serata è un programma, secondo i vertici aziendali, che non può garantire una gran quantità di ascolti. Insomma, Bonolis sarebbe più che lieto di tornare in onda con ‘Il senso della vita’, evidentemente non dipende da lui ma da Mediaset.