Punto di svolta per Paolo Bonolis: pochi minuti fa il noto conduttore ha pubblicato sui social un comunicato stampa a sorpresa. In ballo c’è la sua carriera, che a quanto pare subirà un importante cambiamento. A rendere pubblica la notizia è proprio Paolo e il messaggio, breve e conciso, ha già fatto il giro del web. Il conduttore lascia la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, agenzia nella quale ha lavorato per moltissimi anni. Una decisione che apre le porte a nuove sfumature professionali e a tanti altri nuovi stimoli che Bonolis, ne siamo certi, saprà cogliere con lo spirito che da sempre lo contraddistingue. L’ex marito di Sonia Bruganelli pare davvero essere pronto a una vita nuova: dopo il divorzio dalla moglie ora arriva un “divorzio” professionale. Prima di lui c’era stato Amadeus a lasciare l’agenzia di Presti, ora è il turno di Bonolis. Tra i commenti sotto al post, però, ne appare uno decisivo: è quello del titolare, che lancia una frecciata intrisa di provocazione.

Paolo Bonolis dice addio ad Arcobaleno Tre: il comunicato stampa

Con grande trasparenza e sincerità Paolo Bonolis ci ha tenuto a fare sapere al suo pubblico di avere chiuso una collaborazione lavorativa lunghissima. Un post semplice, scritta nera su sfondo bianco e poche righe esplicative:

Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il mio rapporto con la Arcobaleno Tre. Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato e che ancora vi operano. Paolo Bonolis

Ecco, così ha scritto Bonolis sul suo Instagram per annunciare ufficialmente la fine del rapporto di lavoro con l’agenzia di Lucio Presta, rimasto al suo fianco per tanti, tantissimi anni. Per il conduttore romano questo rappresenta un vero e proprio punto di svolta, un nuovo stimolo e un nuovo inizio. Che si davvero giunta l’ora di cambiare impronta stilistica? Chissà.

Paolo Bonolis e Lucio Presta hanno litigato? Il commento su Instagram è ambiguo

Del rapporto tra Paolo Bonolis e Lucio Presta non si sa nulla, o meglio, non se ne è mai parlato. Nessuno era a conoscenza di divergenze professionale o attriti di qualche tipo, motivo per il quale questo comunicato potrebbe essere stato vissuto come una bomba improvvisa. Come l’avrà presa Lucio Presti? Basta fare un giro rapido sotto al post e immergersi nei commenti. Scorrendo (sono tantissimi!), se ne noterà uno, scritto da un certo “ellepi_one”, che recita:

Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!

Questo utente misterioso altro non è che il vero Lucio Presti in persona, ma alcuni utenti ci hanno messo un po’ prima di capirlo. Un messaggio, il suo, palesemente di provocazione nei confronti di Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore. Qualcuno non è d’accordo e replica al Sig. Presti: “Cosa c’entra Sonia? Perché è sempre colpa delle donne?“, ma c’è anche chi punta il dito direttamente contro Presti, alludendo a ciò “che ha fatto all’ex moglie Patrizia Rossetti”.

Questo commento non è passato inosservato, ma attualmente Paolo Bonolis non ha replicato (e forse nemmeno si è accorto del commento).

Il futuro televisivo di Paolo Bonolis: rinnovo con Mediaset?

Con l’addio ufficiale ad Arcobaleno Tre il destino di Paolo Bonolis potrebbe davvero cambiare. Si è parlato spesso di un possibile maxi rinnovo del conduttore con Mediaset (a breve la scadenza del contratto), ma attualmente di firmato non c’è ancora nulla.

Una cosa è certa: Paolo Bonolis tornerà con Avanti un altro!, che dovrebbe prendere il posto de La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Non ci resta che attendere aggiornamenti, ma questo “divorzio professionale” è il secondo nel giro di poco: la Arcobaleno Tre ha salutato due dei suoi pilastri.