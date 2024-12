Bruganelli, cena di famiglia con Paolo Bonolis. Dov’è Madonia?

Nelle ultime ore si sta tornando a parlare di un possibile riavvicinamento tra Sonia Bruganelli ed il suo ex marito Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello ha difatti pubblicato sui social uno scatto che la ritrae a cena in compagnia proprio di Bonolis e della sua famiglia. La foto è stata ricondivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha fatto notare l’assenza del suo attuale compagno Angelo Madonia. In molti si stanno quindi chiedendo sul web se tra i due sia già finita e se ci sia stata una ricongiunzione tra Sonia e Paolo.

Sonia Bruganelli a cena con Paolo Bonolis: ed Angelo Madonia?

Che tra Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia sia già finita e lei sia tornata tra le braccia del suo ex Paolo Bonolis? Una foto pubblicata dall’ex opinionista del Grande Fratello sul suo profilo Instagram ufficiale, poi ricondivisa nelle storie da Deianira Marzano, ha scatenato alcuni sospetti. L’esperta di gossip ha difatti sottolineato l’assenza del ballerino, attuale compagno di Sonia. Nello scatto, in effetti, è taggata tutta la famiglia Bonolis mentre manca l’ex volto di Ballando Con Le Stelle. Proprio per tale motivo Deianira ha posto sul social un quesito: Madonia volato via?

L’immagine ha scatenato alcuni sospetti e sul web c’è già chi suppone un ritorno di Bruganelli con il suo ex marito e la prematura fine della relazione con Madonia. Chiaramente si tratta di semplici illazioni e non c’è stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Possibile anche che Sonia abbia semplicemente trascorso le feste in compagnia del suo ex per trascorrere del tempo anche con i suoi figli. Con Paolo, difatti, l’ex opinionista del Grande Fratello ha avuto tre ragazzi: Silvia, Davide ed Adele. I tre, come si può notare dalla foto condivisa sul social, sono stati difatti taggati nello scatto. Nell’immagine li si vede nello specifico seduti tutti insieme ad una lunga tavola apparecchiata per le feste.

La storia con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 2002. Nel 2023, tuttavia, i due hanno annunciato la loro separazione, pur mantenendo un rapporto collaborativo per il bene della famiglia. Negli ultimi mesi, Sonia ha iniziato una relazione con Angelo Madonia, ex maestro di ballo nel programma Ballando con le Stelle.