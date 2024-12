Bonolis, possibile nuovo matrimonio? La reazione di Bruganelli

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio Paolo Fox per il consueto appuntamento di fine anno con l’oroscopo. L’astrologo ha rivelato quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2025. Tra questi ha citato quello dei gemelli per quanto riguarda l’amore, suscitando la curiosità di Sonia Bruganelli, ospite in studio. Il suo ex Paolo Bonolis è difatti proprio del segno dei gemelli e l’ex opinionista del Grande Fratello ha mostrato un certo interesse per l’eventualità che il suo ex marito possa risposarsi.

Come risaputo i due si sono separati, pertanto è probabile che Sonia volesse sapere se nella vita del suo ex ci fosse qualcun’altra. Alla sua domanda l’astrologo ha risposto dicendo che i gemelli prima di decidere di sposarsi tendono a prendersi un po’ di tempo per valutare. A quel punto Bruganelli gli ha chiesto se ci sarebbero stati almeno dei flirt, portando Fox a rispondere in maniera affermativa. Notando la reazione di Sonia all’oroscopo dei gemelli, la conduttrice Mara Venier non ha potuto fare a meno di domandarle il perché di tanta curiosità. L’ex concorrente di Ballando Con Le Stelle ha quindi risposto che vorrebbe che il suo ex marito si risposasse, smentendo così la supposizione che fosse invece gelosa di una nuova eventuale moglie di Paolo Bonolis.

Fox le ha difatti domandato:

Volevi che gli andasse male?

Ottenendo tale risposta: