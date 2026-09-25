Paolo Belli ‘oscurato’ a Ballando con le Stelle dopo l’incidente mortale, la scelta della Rai

Paolo Belli resta nella famiglia di Ballando con le Stelle, ma non andrà in video nella nuova stagione in partenza sabato 3 ottobre. La decisione è stata condivisa dalla Rai e dal diretto interessato, che sta attraversando una fase delicata dal punto di vista personale. Il conduttore e cantante, infatti, attualmente è indagato per omicidio stradale a seguito di un incidente in bicicletta avvenuto il 13 luglio 2026 a Cognento, nella campagna reggiana. Mentre stava pedalando si è scontrato con il 41enne Alessandro Magnani, che dopo l’urto è morto. Belli si è subito fermato a prestare soccorso. Tuttavia Magnani è deceduto. Il cantante è quindi stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per consentire gli accertamenti irripetibili.

Paolo Belli non andrà in video a Ballando con le Stelle dopo l’incidente in cui è morto un uomo

In queste settimane, chi è vicino a Belli ha fatto sapere che il musicista è rimasto sconvolto da quanto avvenuto lo scorso 13 luglio. Pian piano sta cercando di riprendersi dal punto di vista emotivo. Alla luce di questa sua particolare condizione, lui stesso e la Rai, come riferisce Il Corriere della Sera, hanno valutato che la sua presenza davanti alle telecamere a Ballando con le Stelle non sarebbe stata opportuna.

Da qui la decisione di impiegare il cantante dietro le quinte del popolare talent show condotto da Milly Carlucci. Una scelta che smentisce alcune indiscrezioni circolate di recente che avevano sostenuto che Belli sarebbe tornato in video.

Paolo Belli è uno dei volti più familiari di Ballando con le Stelle. Per anni è stato la spalla di Milly Carlucci, ricoprendo il ruolo di inviato nella “Sala delle Stelle”. Nell’ultima edizione ha deciso di mettersi in gioco diventando un concorrente. Ha danzato con Anastasia Kuzmina.

Ballando con le Stelle, il ‘nodo’ Barbara D’Urso

In vista del debutto della nuova stagione, restano aperti due quesiti sul cast fisso di Ballando: sarà Barbara D’Urso a sostituire Selvaggia Lucarelli? E chi custodirà il tesoretto? In giuria sono stati confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. La già citata Lucarelli e Fabio Canino hanno lasciato. Quest’ultimo sarà sostituito da Alberto Matano, che dovrà essere rimpiazzato al tesoretto. Si sussurra che il suo posto potrebbe essere preso da Francesca Fialdini oppure da Simona Ventura. O da entrambe. Salvo colpi di scena, D’Urso dovrebbe subentrare a Lucarelli. Ma per ora non c’è ancora stato alcun annuncio ufficiale.