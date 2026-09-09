Ballando con le Stelle, ecco i nomi della giuria e chi va al tesoretto: 3 new entry

Milly Carlucci e il suo staff avrebbero definitivamente trovato la quadra per i componenti della giuria e per la sostituzione di Alberto Matano nel ruolo di custode del tesoretto. A riferire tutti i nomi del cast dell’edizione 2026 ci ha pensato attraverso un tweet Giuseppe Candela, firma di Dagospia e di Chi. Il giornalista ha dichiarato che, come ormai si mormora da tempo, le new entry ad alzare le palette saranno Barbara D’Urso e Matano, che andranno a prendere il posto dei partenti Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La ‘promozione’ del conduttore de La Vita in Diretta dietro al bancone dei giurati ha lasciato sguarnita la postazione del tesoretto, dove si dovrebbero sedere Francesca Fialdini e Simona Ventura.

Ballando con le Stelle: al tesoretto la coppia Ventura – Fialdini, Barbara D’Urso e Alberto Matano in giuria

Matano, quindi, non sarà sostituito da una persona, bensì da due. Sia Fialdini sia Ventura conoscono molto bene il meccanismo di Ballando con le Stelle, avendovi entrambe partecipato in passato come concorrenti. Nei mesi scorsi, per il ruolo di custode del tesoretto, era anche spuntato il nome di Lucio Presta. Tuttavia la trattativa con il potente manager televisivo non sarebbe andata a buon fine.

“Al tesoretto arrivano due ex concorrenti: Simona Ventura e Francesca Fialdini. Oltre alla giuria popolare. Praticamente ballano due minuti e parlano in undici”, ha commentato con ironia Candela nel dare la notizia. Inoltre, ha confermato che la giuria sarà così composta: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano e la presidente Carolyn Smith.

Nei giorni scorsi si è vociferato di una trattativa ostica tra la Rai e D’Urso. Pare che, nonostante le difficoltà, le due parti siano arrivate a un accordo. In definitiva le new entry sono tre: D’Urso, Fialdini e Ventura, mentre Matano resta cambiando ruolo.

I concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle

Tutto fatto anche sul fronte dei concorrenti vip. Scenderanno in pista il triplista Andy Diaz, gli attori Massimo Ghini, Anna Safroncik e Monica Guerritore, la giornalista Manuela Moreno, l’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e l’ex sacerdote Alberto Ravagnani.

E ancora, a darsi battaglia a colpi di passi di danza ci saranno il comico Riccardo Rossi, il musicista Eugenio Finardi, l’influencer Aurora Ramazzotti, l’ex calciatore Alessandro Matri e l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi. Curioso notare che l’ingaggio di Jimmy Ghione, di fatto, conferma quel che da tempo si vocifera, vale a dire che Striscia la Notizia non sarà più mandata in onda da Mediaset dopo 38 anni.