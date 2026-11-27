“O esci e vai in bicicletta, oppure ci separiamo perché non voglio più vederti così”. È l’ultimatum che Deanna ha dato al marito Paolo Belli per stimolarlo a reagire dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso 13 luglio. Il cantante stava pedalando a Cognento, in provincia di Reggio Emilia, quando accidentalmente si è scontrato con un pedone, Alessandro Magnani. Quest’ultimo, dopo essere caduto a terra, è stato trasportato urgentemente in ospedale, dove successivamente è morto. La notizia ha gettato nella disperazione Belli, che è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto.

Paolo Belli e l’ultimatum a fin di bene dato dalla moglie: “O esci o ci separiamo”

Nel corso dell’ospitata a Ballando con le Stelle di sabato scorso, Belli aveva ribadito la sua vicinanza ai parenti di Alessandro Magnani. “Voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia e gli amici di Alessandro. È difficilissimo, ma ce la devo fare”, ha dichiarato. La morte dell’uomo lo ha fatto chiudere in se stesso. Un trauma da cui sta uscendo pian piano, grazie all’aiuto degli affetti più stretti, come ha riferito lo stesso artista nel corso di un incontro con la stampa in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, “Come se non ci fosse un domani”. Il medesimo titolo è stato dato al suo nuovo spettacolo teatrale, il cui debutto è fissato al 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena). Inoltre, tornerà in concerto con la Big Band il 30 dicembre, a Sorrento, iniziando un tour.

“Come ho detto sabato – ha osservato Belli in riferimento alle sue esternazioni nel programma dell’amica Milly Carlucci – dal primo momento avrei voluto abbracciare la signora Lina, ma mi hanno spiegato che arriverà il momento giusto. Quello che ho capito è che serve tempo, non solo sul piano legale, ma proprio nella vita normale. La prima volta che sono uscito di casa ho chiamato la mia band per pranzare da uno di loro: dopo oltre trent’anni non sono più solo colleghi, sono una famiglia, e lì mi sono sentito protetto e un po’ più leggero”.

Spazio poi all’aneddoto inerente all’ultimatum che gli ha dato sua moglie. Naturalmente la donna non ha avuto il fine di mettere in difficoltà il marito, bensì di spronarlo a reagire e a non lasciarsi sopraffare dagli eventi:

“Il giorno prima un amico mi aveva proposto di andare in montagna a fare un giro in bicicletta e io gli avevo detto di scordarselo. È stata mia moglie, che ascolto sempre, a mettermi davanti a un bivio: “O esci e vai in bicicletta, oppure ci separiamo perché non voglio più vederti così”. Così, uscito da quel pranzo, davanti al casello dell’autostrada mi sono fatto forza e sono andato da lui. Pedalando e ricominciando a parlare con le persone, un metro alla volta, ho sentito che iniziavo a togliermi quella pesantezza dalle spalle”.

Paolo Belli: la luce in fondo al tunnel dopo i mesi bui

Dopo quel maledetto 13 luglio, Belli è sprofondato in un periodo buio. Si è chiuso in casa per settimane senza più voler sapere nulla del mondo esterno. Di recente ha trovato la forza di reagire: “Sono pronto a ripartire? Veramente devo essere sincero: non lo so se sono pronto. Ma lo devo al mio gruppo di lavoro, alla mia famiglia e al pubblico: voi non avete idea di in che modo le persone mi facciano coraggio e mi dicano che devo tornare alla mia vita. Non nascondo che per vari mesi io mi sono chiuso in casa, non volevo, non me la sentivo proprio di andare fuori. E poi o smetti completamente di vivere o fai quello che desideravi fare da bambino”.

Dopo il decesso di Magnani, Belli si è chiesto se sarebbe riuscito a tornare quello di prima. Nel frattempo ha ricominciato a scrivere, raccontando che, tutte le volte che nella vita si è trovato in difficoltà, la musica lo ha sempre aiutato a riemergere. “Non lo so come affronterò le prossime date, sono curioso – ha riferito – tornare sul palco e scrivere canzoni è l’unica cosa che posso fare. Sono convinto però, come ho detto qualche settimana fa, che non potrò più far finta di niente. Noi artisti ci mettiamo una maschera delle volte quando saliamo sul palco o quando componiamo e scriviamo una canzone: non l’ho mai fatto davvero di mettermi una maschera, credo che non riuscirò ahimè a farlo neanche questo giro, però lo devo fare, quindi cercherò di essere più sincero possibile”.

Il punto di domanda sul ritorno in pianta stabile a Ballando con le Stelle

Per quasi vent’anni Paolo Belli è stato protagonista a Ballando con le Stelle. Dopo l’incidente di luglio, ha deciso di defilarsi. Ha fatto ritorno nello show, nel ruolo di ballerino per una notte, lo scorso sabato, ricevendo una standing ovation: “Avrei fatto volentieri a meno di scoprire quanto affetto ci sia attorno a me in questo modo, perché ho ricevuto una montagna d’amore esagerata. I primi a starmi vicino sono stati la mia famiglia e il mio gruppo di lavoro; poi Milly, la Rai, tutta la squadra di Ballando e anche le altre reti. Milly mi ha detto: “Questa è casa tua””.

“Quando sono rientrato in studio mi sono sentito davvero a casa. Il mio desiderio è tornare a lavorare e tornare ancora lì, anche se devo capire passo dopo passo se sarò in grado di farlo. Ormai vivo come se non ci fosse un domani, ma dopo l’esibizione di sabato il pubblico mi ha fatto sentire tutto il suo calore. E tornerò anche a Telethon, che è casa mia”, ha concluso.