Paolantoni: “Sono il vincitore morale di Ballando”, e punge la giuria

Oggi, domenica 15 dicembre, sul Canale Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana, Fabio Fazio ha accolto nel suo studio ospiti d’eccezione, tra cui Gianni Morandi, Angela Merkel, Mahmood e Ornella Vanoni. Non sono poi mancate Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, insieme al cast fisso dell’amato Tavolo del programma. Francesco Paolantoni ha fatto il suo ingresso “trionfale” in studio accompagnato da Anastasia Kuzmina, la sua partner di ballo a Ballando con le stelle.

La coppia è stata eliminata proprio ieri sera, sabato 14 dicembre, dallo show di Rai 1, ad un passo dalla finale. Per questo, Fazio ha voluto dar loro il benvenuto in modo speciale prima di farli sedere al Tavolo. Il conduttore, che spesso prende bonariamente in giro il comico, questa volta si è congratulato sinceramente per il suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci. Sebbene il comico avesse più volte ironizzato sul fatto di non vedere l’ora di tornare a casa, Fazio gli ha chiesto se, in fondo, fosse dispiaciuto per l’eliminazione.

Al che, Paolantoni ha spiegato di essere felice di poter tornare a Napoli. Subito dopo, però, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla giuria: “Posso dire che siamo stati ingiustamente maltrattati e bistrattati. Però siamo noi i vincitori morali”. Nel corso di questi mesi, infatti, Paolantoni si è messo in gioco non solo nel ballo ma anche come persona, conquistando il cuore di milioni di spettatori. Nonostante il grande supporto da parte del pubblico, però, la giuria l’ha spesso penalizzato, riservandogli voti bassi e giudizi poco generosi.

Dopo aver superato un infortunio e un ripescaggio, ieri Paolantoni ha provato a giocarsi un posto nella finale. Anche questa volta, la giuria gli ha assegnato voti bassini, dandolo praticamente per “spacciato” già prima del verdetto. È così finito allo spareggio con Luca Barbareschi e Tommaso Marini, tuttavia al televoto ha avuto la meglio Tommaso. L’ultima speranza era la wild card, ma nonostante Francesco avesse ottenuto una percentuale più alta, Simone Di Pasquale ha scelto di mandare in finale Barbareschi, eliminando definitivamente il comico.

Paolantoni ha preso abbastanza bene l’eliminazione e, in tutti questi mesi, non ha mai contestato voti o commenti della giuria, affrontando il tutto con leggerezza e ironia. Una volta concluso il suo percorso, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa proprio a Che Tempo Che Fa. Chissà se, nella finale di sabato 21 dicembre, i giudici di Ballando con le Stelle replicheranno sulle sue dichiarazioni.