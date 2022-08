Paola Turci ricoverata d’urgenza. Pascale: “Anima grande, ti amo”

Paola Turci, nelle scorse ore, è stata ricoverata in ospedale d’urgenza, dopo essere rimasta vittima di una caduta che le ha provocato un trauma cranico. Inizialmente c’è stata parecchia apprensione, accompagnata da un grande spavento nelle persone vicine all’artista. Fortunatamente la paura ha poi lasciato spazio a un clima più disteso. La cantante, infatti, è sì incappata in un brutto infortunio, ma non è accaduto nulla di irreparabile. A tranquillizzare tutti è intervenuta anche la neo moglie della musicista, Francesca Pascale, che, tramite un post pubblicato su Instagram, ha spiegato che la compagna si è lasciata il peggio alle spalle.

“Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”. Così la Pascale, a corredo di uno scatto tenero con la compagna. Proprio la Turci, poco prima che parlasse l’ex di Silvio Berlusconi, aveva a sua volta rassicurato i fan e i conoscenti: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò”.

La cantante ha aggiunto di essere molto dispiaciuta per il fatto di essersi trovata costretta a dover annullare il concerto a Forlì previsto in data lunedì 29 agosto. La musicista ha inoltre dichiarato che farà di tutto per recuperare il prima possibile l’evento. Forlì, però, non sarà l’unico appuntamento del suo tour estivo a saltare. Con ogni probabilità, altre date saranno rinviate. Prima di risalire sul palco, la Turci è bene che si rimetta al cento per cento.

Francesca Pascale e Paola Turci unite da un grande amore: le nozze e la luna di miele negli Usa

Le due donne sono convolate a nozze poco meno di due mesi fa. In data 2 luglio si sono sposate coronando il loro amore. Indirettamente hanno confermato ciò che non avevano mai dichiarato nitidamente, vale a dire che sono una coppia a tutti gli effetti.

Dopo il matrimonio, la cantante e la giovane campana si sono concesse una romantica luna di miele negli Stati Uniti d’America. Non appena hanno rimesso piede in Italia, Paola ha iniziato a viaggiare in lungo e in largo per lo Stivale per il suo tour estivo che, ora, ha subito una pausa forzata per via dell’infortunio.