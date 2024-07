Paola Turci-Pascale, divorzio: quell’incontro premonitore con un fan

Ieri, 17 luglio, si è diffusa la notizia della separazione tra Paola Turci e Francesca Pascale. Proprio nella mattina di mercoledì, 17 giugno, il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio, sciogliendo quindi la loro unione civile. Solo due anni fa, il 2 luglio del 2022, le due erano convolate a nozze, coronando un amore iniziato nel 2020. Il loro sembrava un legame indissolubile, almeno fino all’intervista rilasciata dalla Pascale a Belve lo scorso aprile. Infatti, molti rimasero sorpresi notando la differenza nel modo in cui Francesca parlava di Paola rispetto al suo storico ex compagno, Silvio Berlusconi.

Tuttavia, ad infastidire la Turci sarebbe stata la scenetta di “corteggiamento” della Pascale verso Francesca Fagnani, tanto da reagire pubblicando un video ‘ripicca‘ con l’attrice Valentina Dispari. Secondo quanto riportato da Dagospia, inoltre, la crisi tra loro è iniziata addirittura un anno fa. A tal proposito, la scorsa estate, la coppia era stata sorpresa mentre litigava durante un viaggio in Giappone. Ebbene, quello che inizialmente sembrava un episodio isolato si è rivelato essere una routine, con litigi frequenti, screzi e periodi di allontanamento tra i due.

Un altro dettaglio emerso rende ancora più evidente quanto andasse male la storia tra Paola e Francesca. Vedendo la notizia della separazione, un fan su Twitter ha ricordato un incontro avuto con la cantante durante un suo concerto a Bologna. In quell’occasione, il fidanzato dell’utente in questione si era avvicinato ad una Turci super sorridente dicendole: “Tu e Francesca siete bellissime”.

Al che, entrambi i ragazzi avevano notato un cambio di espressione netto nel viso della cantautrice, vendendola persino sbiancare. Ai tempi, non avevano capito il perché di questa reazione. Ma, adesso, sembra che questi dubbi abbiano trovato una risposta. “Throwback al concerto a Bologna il mio ragazzo che le dice ‘tu e Francesca siete bellissime’ lei dacchè sorrideva è sbiancata, ora capiamo perché”, si legge su Twitter.

Dunque, quello che sembrava essere un amore da sogno, in realtà, era pieno di crepe. Al momento, Paola Turci e Francesca Pascale non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo la loro rottura. Nonostante ciò, la separazione è definitiva e le due hanno già raggiunto un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole. A questo punto, non resta che aspettare per capire quando le dirette interessate decideranno di parlare pubblicamente della fine della loro relazione.