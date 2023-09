Paola Turci, l’amore per Francesca Pascale: “Mi sento normale”

Recentemente intervenuta alle discussioni de Il tempo delle donne, appuntamento organizzato da Il Corriere della Sera, Paola Turci ha parlato della sua idea di libertà, esprimendo il suo punto di vista sull’amore omosessuale. La cantante è sentimentalmente legata a Francesca Pascale, divenuta sua moglie nel luglio del 2022 dopo circa due anni di relazione.

Paola Turci e l’amore omosessuale: il concetto di libertà

Per Paola Turci, il termine “libertà” significa permettere alle donne di uscire la sera e amare chi vogliono. Quando le viene chiesto se si definisce omosessuale, ha spiegato la cantante, non sa cosa rispondere: “A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona” ha detto, parlando della moglie Francesca Pascale. “Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima” ha poi continuato. Paola ha infine precisato: “Voglio essere libera di scegliere con chi stare“.

Nella società di oggi, l’amore omosessuale di Paola e Francesca è accettato, ma ancora percepito come diverso. Per affrontare l’argomento, la cantante ha raccontato un recente aneddoto accaduto con la madre 86enne: “Stanotte mi ha scritto un messaggio: ‘Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice’. Io le ho risposto ‘Mamma, ma io mi sento normale’, Il punto è che non è ancora normale per tutti” ha spiegato. “Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina?” ha concluso.

Il matrimonio con Francesca Pascale: le voci di una presunta lite

L’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci, tuttavia, non sembrerebbe essere sempre tutto rose e fiori. Qualche settimana fa, infatti, il settimanale Oggi aveva riportato indiscrezioni relative ad una presunta lite di coppia. Le due sarebbero volate a Tokyo per degli impegni professionali di Paola e avrebbero avuto una discussione legata alla gelosia di entrambe le donne. Nonostante ciò, non ci sarebbe da preoccuparsi: fonti vicine alla coppia avrebbero assicurato come quella tra Paola e Francesca fosse stata una semplice lite passeggera, che non avrebbe avuto alcun effetto collaterale sulla stabilità della relazione.

Recentemente Paola Turci si è anche raccontata in una lunga intervista, dove ha parlato, tra i tanti argomenti, della notte del tragico incidente che la vide coinvolta la mattina del 15 agosto 1993, ma anche di come conobbe sua moglie Francesca. Dalla lettura dell’intervista di quest’ultima al Fatto Quotidiano, passando per i primi messaggi su Instagram, fino ad arrivare al momento dell’incontro ad un concerto di Paola, la cantante ha rievocato alcuni momenti della storia con la Pascale, che nel 2022 sarebbe poi diventata sua moglie.