Paola Turci e Pascale, forte lite a Tokyo: dissapori di coppia, i motivi

Guai in paradiso tra Francesca Pascale e Paola Turci? La cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi sono convolate a nozze nel luglio del 2022, dopo circa due anni di relazione. Nonostante la riservatezza sul loro privato, le due si sono sempre mostrate molto innamorate, tanto da far invidia a molti, grazie alla loro complicità e affinità. Tuttavia, le relazioni non possono essere sempre solo rose e fiori. Recentemente, infatti, la coppia sta facendo parlare di se per una presunta lite avvenuta mentre si trovavano in viaggio in Giappone. A rivelare l’indiscrezioni è stato il settimanale Oggi, che ha svelato interessanti dettagli riguardo la vicenda.

A quanto pare, Francesca e Paola sono volate a Tokyo, in Giappone, per degli impegni professionali della cantante. E, durante questo viaggio-lavoro, hanno avuto una pesante discussione. La causa scatenante dietro la lite sarebbe da attribuire alla forte gelosia reciproca di entrambe le donne. Tuttavia, pare che non ci sia da preoccuparsi. Amici e conoscenti vicini alla coppia avrebbero assicurato che si è trattato solamente di una normale lite passeggera, che non ha avuto alcun effetto collaterale nella relazione. Insomma, il matrimonio della Pascale e della Turci non è assolutamente in pericolo e le due sono più innamorate che mai. Anzi, la cantante è la prima ad accompagnare la moglie nel suo nuovo percorso lavorativo, dato che il suo sogno è quello di scendere in campo per la tutela dei diritti LGBTQ+.

Paola Turci, vita privata

Prima dell’inizio della storia d’amore con Francesca Pascale, Paola Turci è sempre stata alquanto riservata sulla sua vita privata. Quel che si sa è che negli anni 1990 ha avuto una relazione con l’ex tennista e commentatore televisivo, Paolo Canè. Dopodiché, non si è saputo molto riguardo la sua vita sentimentale, fino a che, nel 2010, è convolata a nozze con Andrea Amato, giornalista di R101.

Tuttavia, il matrimonio è naufragato dopo un paio d’anni e la cantante confidò di aver attraversato un periodo molto difficile a causa della di questa storia. Dopodiché, nel 2020 avviene l’incontro con Francesca Pascale e tra le due scoppia l’amore. Tempo un paio d’anni e, lo scorso luglio, la coppia si è sposata presso il Comune di Montalcino, in provincia di Siena.