Paola Perego si schiera con Barbara D’Urso: “messa all’angolo”

Ieri sera Paola Perego è stata ospite ad Area Roma Pride alle Terme di Caracalla dove è stata intervistata da Alessio Marzilli per il format Fier3 e F3roce. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha preso le difese di una sua collega, ovvero Barbara D’Urso. Perego ha difatti commentato la sua assenza dalla televisione, schierandosi dalla sua parte ed evidenziando come sia ingiusto che una professionista come lei non lavori. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Paola Perego su Barbara D’Urso

Paola Perego ha espresso il suo parere in merito all’attuale assenza dalla televisione di Barbara D’Urso. Ieri la conduttrice è stata ospite ad Area Roma Pride alle Terme di Caracalla dove è stata intervistata da Alessio Marzilli per il format Fier3 e F3roce. Nel corso della sua intervista ha parlato della collega, prendendo le sue difese. In particolare le è stato chiesto chi avrebbe scelto tra lei ed Elodie. Perego ha risposto Barbara D’Urso, evidenziando come non sia giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo e non lavori.

La conduttrice si è quindi schierata apertamente dalla parte di D’Urso. Paola ha anche aggiunto che, sebbene la televisione di Barbara possa piacere o meno, quello che faceva lo ha sempre fatto molto bene.

Di seguito le sue parole precise in merito a Barbara D’Urso:

In questo caso scelgo Barbara d’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, quindi mi voglio schierare dalla sua parte. Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo all’improvviso senza una ragione. Ora, la televisione che lei faceva può piacere o non piacere, ma dietro ogni programma che tu fai c’è sempre dietro un editore che ti dà la linea da seguire. A lei è stato detto di fare quello e ha fatto quello e l’ha fatto anche molto bene ed è impensabile che una professionista come lei oggi non lavori.

Barbara D’Urso è stata la conduttrice di Pomeriggio 5 su Canale 5 dal 2008 al 2023. La conduzione del programma è successivamente passata a Myrta Merlino. Anche quest’ultima, tuttavia, non condurrà più la trasmissione. Lo show del daytime pomeridiano di Canale 5 passerà difatti a Gianluigi Nuzzi a partire dalla prossima stagione in onda a settembre. Intanto Barbara D’Urso, dopo l’abbandono di Pomeriggio 5, non ha condotto più alcun programma. Per il momento non sappiamo quando la rivedremo in tv.

Quella tra la collega ed Elodie non è stata l’unica scelta che Paola Perego è stata chiamata a fare da Alessio Marzilli. Nel corso dell’intervista, difatti, le è stato chiesto di decidere anche tra Beyoncé e Madonna. Tra le due cantanti Perego ha optato per la prima, preferendola anche a Britney Spears.