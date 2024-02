Paola Perego si apre per la prima volta sulla malattia. Come sta ora

Paola Perego, reduce da un carcinoma, ha parlato per la prima volta a Verissimo di ciò che le è accaduto.

“Sono reduce da un cancro, non è stato un momento facile, ma pian piano mi riprendo. Io ho fatto questo post per far sapere, per ricordare quanto è importante la prevenzione. Ci ho tenuto a farlo solo per questo motivo. Solo facendo prevenzione ho scoperto di avere un carcinoma renale. Io sono privilegiata perché posso fare delle visite private, ma non è possibile a tutti“.

Ha quindi rivelato di come ha scoperto di avere il tumore e di come l’ha vissuta.

“Io stavo facendo un normalissimo controllo, mi hanno fatto un altro esame e la diagnosi è stato il carcinoma, ma io l’ho capito bene solo dopo l’intervento. Non me l’aspettavo, inconsciamente alla fine si pensa che possa accadere solo agli altri e diventa scioccante quando lo scopri. Io ero con mio marito, ma non ho realizzato, ci ridevo e scherzavo su. Ho avuto la fortuna di avere amici medici e fare l’intervento giusto con bravi dottori. Mi hanno asportato una parte di rene“.

La Perego ha confessato che sta elaborando il fatto di aver avuto un cancro solamente ora.

“Io sto elaborando adesso, ogni giorno in maniera diversa, non ci sto capendo molto, comincio a dare importanza alle cose rilevanti. Mi sono allontanata dai social, perché li trovo futili. Hai delle paure che prima non avevi. Poi vai su internet e leggi qualsiasi cosa. Step by step affrontiamo tutto“.

Silvia Toffanin è rimasta molto colpita da ciò che ha passato la collega che è riuscita a raccontare il tutto con estrema freddezza e in maniera lapidaria, come l’hanno sempre conosciuta i telespettatori.

Il problema con gli attacchi di panico

Con l’occasione Paola ha raccontato di quando ha sofferto di attacchi di panico. Oggi sta aiutando coloro che si trovano nella sua stessa situazione.

“Io ho vissuto 20 anni di attacchi di panico, quelli invalidanti. Mi piace comunicare con chi sta passando lo stesso inferno e provare ad aiutarli. Ho preso anche psicofarmaci che mi hanno aiutato insieme alla psicoterapia. Quei farmaci ti appiattiscono le emozioni, andavo a lavorare sotto gli effetti di questi medicinali e poi stavo a casa aspettando il prossimo attacco di panico. Non riesci a fare niente per paura che ti ritorni. Poi quando ne esci con la conoscenza di te sei una persona migliore perché sai chi sei e cosa vuoi. Dopo la vita è meravigliosa, poi ti dimentichi che li hai avuti e dopo è tutto più bello“.

L’amore per Lucio Presta

La Perego ha fatto un bilancio di questi 26 anni di amore con il manager. Ha rivelato anche come ha vissuto lui questo periodo difficile. Le è stata molto vicino, ma si è spaventato molto.

“Io e Lucio sono 26 anni che stiamo insieme, una vita. Lui in queste situazioni è sempre molto bravo, infatti mi è stato vicino ma in realtà si sentiva impotente, stava male, non mi ha lasciata sola un attimo. Lui è stato peggio di me perché di carattere è accudente. Il nostro è un amore come tanti altri, come tutti i rapporti lunghi, io non credo nei rapporti perfetti. Noi abbiamo due caratteri diversi e forti, ma facciamo fatica a stare lontani, siamo uno il punto di riferimento dell’altro“.

La Perego non si lascia andare a grandi parole d’amore per il partner ma è soddisfatta del rapporto di ‘normalità’ e consapevolezza che sono riusciti a costruire.