Paola Perego cambia casacca e dalla Rai passa a Mediaset? Il gossip

Paola Perego cambia casacca e dalla Rai passa a Mediaset? L’indiscrezione

Paola Perego, secondo gli ultimi rumors, potremmo presto ritrovarla in tv. Ma non da Mamma Rai, bensì con ‘indosso’ la casacca Mediaset. A lanciare lo spiffero è stato il giornalista Alberto Dandolo che sulle colonne del settimanale Oggi ha spifferato un retroscena riguardante il ‘mercato’ del piccolo schermo. Nella fattispecie è stato sussurrato che il marito di Paola, il potente agente Lucio Presta, starebbe trattando con il Biscione un possibile passaggio della moglie dal servizio pubblico al mondo berlusconiano.

Paola Perego, il marito Lucio Presta tratta il suo passaggio a Mediaset?

“Da qualche mese Paola Perego è lontana dalla televisione. Si sussurra però con insistenza che per lei potrebbe profilarsi un futuro negli studi tv di Cologno Monzese. Che suo marito Lucio Presta, potente agente televisivo, stia trattando il passaggio della sua Paola a Mediaset? Se si, con quale programma?”. Questa la pillola riportata sul settimanale Oggi. Per ora la diretta interessata non ha commentato l’indiscrezione. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Chi invece ha cambiato ufficialmente casacca è stata Adriana Volpe. Defenestrata dal servizio pubblico, con tanto di polemica rovente al seguito, tra pochi giorni sbarcherà al Grande Fratello Vip 4 come concorrente. Il reality di Canale 5 è in partenza l’8 gennaio 2020.

Adriana Volpe è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4: l’annuncio di Alfonso Signorini

Adriana Volpe al GF Vip 4: la voce era nell’aria da diverse settimane, ma l’ufficialità della sua partecipazione allo show più spiato d’Italia è giunta soltanto ieri, quando Alfonso Signorini, ospite da Piero Chiambretti a #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4), ha annunciato che la conduttrice con un lungo passato in Rai entrerà nel reality Mediaset. Oltre a lei, ci saranno Michele Cucuzza, Antonella Elia, Rita Rusic e il musicista Pago. Questi i 5 nomi ufficiali fino ad ora confermati dalla produzione del programma. Si attendono news sulla restante parte del cast. Mercoledì 8 gennaio 2020, data di partenza della trasmissione, è ormai alle porte.