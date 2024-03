Paola Perego non sta bene e se ne va in diretta da Citofonare Rai2

Imprevisto in diretta a Citofonare Rai2, nel corso della puntata in onda domenica 3 marzo. A un certo punto Paola Perego è sparita dalla trasmissione, non facendovi più ritorno. La collega Simona Ventura ha spiegato che il forfait dell’amica è da ricondurre a un problema di salute che l’ha colta proprio mentre si stava svolgendo il programma. L’ex timoniera de L’Isola dei Famosi ha voluto tranquillizzare il pubblico, spiegando che fortunatamente non è avvenuto nulla di grave.

“Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. Ha dovuto andare a casa”, ha comunicato la Ventura in diretta dopo aver ripreso la linea su Rai Due da Simona Gandolfi, alla quale ha riceduto spazio dopo qualche minuto per la ripresa delle gare di sci in Norvegia. Anche la Perego, una volta raggiunta la propria abitazione, ha informato i fan sulle sue condizioni di salute, assicurando di non aver accusato alcunché di preoccupante. Dovrà comunque stare a riposo nelle prossime ore visto che ha anche cancellato l’impegno del pomeriggio su Radio2 (conduce ogni domenica Touché con Nicoletta Simeone e Adriano Panatta).

Simona NIENTE DI GRAVE UN MALE DI STAGIONE È ANDATA A CASA LA SALUTIAMO E LA ABBRACCIAMO NATURALMENTE #citofonarerai2 #SimonaVentura pic.twitter.com/lyQiSJ5Qhe — Simona Ventura out of context (@simonaooc) March 3, 2024

“Purtroppo – ha raccontato la conduttrice brianzola sui suoi canali social – sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”.

Paola Perego e la scoperta del tumore renale: il racconto a Verissimo

Da quanto emerso, dunque, il forfait sarebbe stato causato da un malanno di stagione e non sarebbe riconducibile agli strascichi dell’operazione a cui la Perego si è sottoposta circa un mese fa, quando è finita sotto i ferri per un delicato intervento per rimuovere un cancro renale.

La scoperta del tumore è avvenuta durante una visita di controllo. I medici hanno subito deciso per l’operazione durante la quale è stata asportata una parte di rene alla presentatrice. Dopo aver reso nota la sua vicenda personale, la Perego ha caldamente invitato tutti a tenersi sempre monitorati tramite la prevenzione. Lo ha fatto in una lunga intervista a Verissimo, raccontandosi alla collega Silvia Toffanin. Inoltre nel rotocalco di Canale Cinque ha aggiunto che nel periodo difficile affrontato ha potuto contare sull’appoggio del compagno Lucio Presta che è stato presentissimo e di supporto.