Paola Perego a Diaco: “Lucio Presta? Stargli accanto non è semplice”

Paola Perego e il rapporto con Lucio Presta: “Stargli accanto non è semplice. Ci mandiamo pesantemente a quel paese”

Paola Perego a ruota libera a ‘Io e Te’ (Rai Uno). Con Pierluigi Diaco la conduttrice, che tornerà al lavoro per il servizio pubblico nella prossima stagione televisiva, è tornata ad affrontare il problema degli attacchi di panico, di cui ha sofferto per anni. La vicenda è stata resa pubblica attraverso il libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, edito nel 2020. Durante la chiacchierata ha parlato ampiamente anche del rapporto che ha con il marito Lucio Presta. La coppia è solida e unita, nonostante la Perego racconta che sono frequenti i litigi e le differenze di opinioni. Insomma, dalla serie: l’amore è bello se non è litigarello.

Io e Te, Paola Perego: altre confessioni sugli attacchi di panico

“Se soffri di attacchi di panico e devi andare in onda imbottita di farmaci viene meno l’empatia chiaramente”, ha spiegato Paola circa il suo stile di conduzione, influenzato negli anni dai problemi di salute. Problemi che si sono ripercossi pesantemente sul suo privato: “Non potevo fare la doccia se non c’era qualcuno in casa o dormire senza che ci fosse qualcuno”. La Perego ha inoltre ribadito che nessuno dei colleghi dello spettacolo sapeva delle sue condizioni e che solo attraverso le pagine del libro hanno potuto apprendere ciò che ha vissuto. Discorso diverso per quel che riguarda suo marito Lucio Presta, potente agente del settore televisivo. Presta – spiega Paola – nonostante non abbia mai sofferto di attacchi di panico ha saputo comprendere e capire il problema.

Paola Perego e Lucio Presta: nella coppia non mancano le liti ma c’è solidità

Diaco, durante l’intervista, ha cercato di sapere qualcosa di più sul rapporto privato tra la conduttrice e l’agente, da sempre molto riservati sulla loro relazione. Paola ha affermato che stare accanto a un uomo come Lucio “non è facile”. “Lui è orgoglioso e metodico”, ha aggiunto spiegando che ama andare sempre negli stessi posti e sempre con le stesse persone. “Io sono il contrario proprio, cambierei sempre…” Da qui un legame che a volte diventa conflittuale. “Ci mandiamo pesantemente a quel paese”, ha chiosato la conduttrice sottolineando però che, dietro agli attriti, c’è profonda stima e sentimento. “Lui ha una sensibilità incredibile”, ha concluso la Perego.