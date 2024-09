Paola Marella, gli ultimi giorni e chi era nel privato: parlano gli amici

Pioggia di omaggi sui social per Paola Marella, architetto e conduttrice tv, divenuta popolare soprattutto per i programmi timonati su Real Time. Si è spenta sabato 21 settembre, nel riserbo più totale. Da circa un decennio lottava contro un tumore al seno. Mai, però, a differenza di molte altre sue colleghe, ha sfruttato la sua malattia per ottenere interviste e commiserazione. Paola era fatta di un’altra pasta, quella i cui ingredienti si chiamano garbo, dignità, intelligenza, riservatezza e affabilità. Leggendo le parole di chi l’ha conosciuta, ci si fa un’idea precisa di chi fosse la Marella, che ha lasciato il marito Nico e il figlio Nicola.

Su X, il fotografo Pierpaolo Farina, nel ricordare la compianta conduttrice, ha voluto sottolineare quanto Paola fosse, anche a livello privato, una persona genuina, leale e senza spocchia alcuna: “Ho il cuore a pezzi com’era sul piccolo schermo, così era fuori, a differenza di tanti altri del settore. Riposa in pace e condoglianze alla famiglia”.

Sempre sulla piattaforma dei ‘cinguettii’, è intervenuta anche Paola, donna che ha conosciuto di persona la Marella. “Non ci credo, non voglio crederci!”, ha esordito l’utente che ha poi proseguito: “Eri ogni mattina a darci il buongiorno, le ultime vacanze nella tua amata isola di sempre!”. L’isola a cui si fa riferimento è Formentera. La Marella ci è stata lo scorso agosto, come testimoniato da alcuni post pubblicati da lei stessa su Instagram.

“Stavi bene – ha aggiunto Paola – non puoi farci questo brutto scherzo. Non è possibile! La gentilezza sempre nel rispondere e la tua eleganza, quanto mi mancheranno”. Colpisce il dettaglio relativo alla vacanza a Formentera e al fatto che sembra che la conduttrice stesse piuttosto bene allora. Paola ha anche rivelato un altro aneddoto riguardante l’amica. Per far comprendere quanto fosse disponibile e generosa nel privato, ha raccontato di quando le chiese un consiglio per l’organizzazione di una festa, ricevendo una risposta tempestiva.

“Eri preziosa per me con i tuoi consigli. Qui ti chiedevo di consigliarmi un posto dove far festeggiare i 18 anni a mio figlio a Milano e come sempre sei stata d’aiuto. Ancora non riesco a crederci”, ha ‘cinguettato’ su X Paola, piazzando anche uno screenshot della conversazione avuta con la conduttrice.

Paola Marella, i funerali e la nota della famiglia

“Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza”. Così i familiari dell’architetto nel necrologio in cui pregano di sostenere il Pancreas Center Prof Reni dell’ospedale San Raffaele. I funerali di Paola Marella saranno celebrati lunedì 23 settembre, alle ore 11, nella chiesa di San Marco a Milano, città in cui il volto di Real Time era nata nel 1963.