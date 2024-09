Addio a Paola Marella, lutto dei vip: tutti i colleghi la ricordano così

L’improvvisa scomparsa di Paola Marella ha sconvolto tutti, ora sono tanti i volti televisivi a ricordare la conduttrice storica di Real Time.

L’architetta e presentatrice tv si è spenta ieri all’età di 61 anni a seguito del peggioramento di un tumore al seno. La Marella aveva tenuto nascosto il suo male e fino a quattro giorni prima di andarsene postava suoi suoi social video in cui sfoggiava l‘eleganza e la raffinatezza che l’hanno resa un volto inconfondibile del piccolo schermo. La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per gli amici e colleghi più cari che ora la ricordano con affetto, condividendo momenti preziosi. Abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei messaggi più intensi che i protagonisti del mondo dello spettacolo hanno lasciato a Paola Marella.

Da Carla Gozzi ad Alba Parietti, tutti ricordano Paola Marella

La prima a lasciare una dedica speciale all’architetta scomparsa è stata Carla Gozzi, collega e amica storica della Marella. Entrambe hanno contribuito al successo di Real Time, diventando due baluardi dello stile in televisione. Carla Gozzi scrive una breve lettera che si apre con ”Cara Paola, amica mia”, in cui ricorda le avventure e le risate che hanno condiviso e conclude promettendo che la forza di Paola rimarrà sempre nel suo cuore. Enzo Miccio, wedding planner e conduttore anch’egli di Real Time ha dedicato un lungo post alla ”Paolina sua”, come la chiama lui. Gli scherzi e le battute nei fuori onda, la complicità sul set vengono celebrati da Miccio per ricordare quanto il loro lavoro insieme abbia contribuito a creare un nuovo tipo di televisione. Enzo, Paola e Carla infatti hanno dato il via a Real Time nel lontano 2005.

Alba Parietti posta una foto insieme a Paola Marella, risalente a una vacanza insieme a Formentera. Le due erano legate da una profonda amicizia che nonostante la distanza non aveva mai smesso di essere importante, fatta di lunghe confidenze al telefono, come ricorda Alba. E poi ancora le maggiori testate giornalistiche, le radio, tutti si stringono al marito e al figlio di Paola. Il messaggio più accorato arriva da Claudia e Azzurra, le ”ragazze social” che si occupavano dei canali digitali dell’architetta. Le ragazze hanno scritto un ultimo post sul profilo della Marella, un ultimo saluto e ringraziamento per gli anni insieme. Dalle loro parole si evince la bella persona e grande professionista che è stata Paola Marella.