Paola Marella è morta: volto di Real Time, si è spenta a 61 anni

Lutto nel mondo televisivo: è morta Paola Marella. Architetto e volto televisivo, la conduttrice è deceduta a 61 anni dopo aver lottato a lungo con un tumore. Era sposata e ha avuto un figlio, Nicola, venuto alla luce nel 1995. Lei era nata a Milano nel 1963. Si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo a partire dal 2007 diventando uno dei primissimi volti di Real Time nonché uno dei personaggi che hanno aiutato il genere factual a imporsi in tv. Tante le trasmissioni a cui ha preso parte. Tra le più note Cerco Casa Disperatamente, Vendo Casa Disperatamente, Welcome Style, The Real, Un Sogno in Affitto e Come la Vorrei. Inoltre nel 2022 è stata concorrente dello show Alessandro Borghese – Celebrity Chef (TV 8).

Paola Marella: il tumore al seno e il messaggio sul non avere paura

Nel 2011 aveva fatto sapere che stava lottando contro un tumore al seno. Nel 2020 le avevano diagnosticato un altro nodulo che si era rivelato benigno. “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”, diceva nel 2021 in una intervista concessa a Panorama.

La notizia relativa alla morte della conduttrice milanese ha iniziato a circolare sui social nella tarda serata di sabato 21 settembre. Subito è divenuta virale e migliaia di utenti hanno reagito dicendosi sconcertati e addolorati per la tragica news. Paola Marella è stata attiva sui social fino a tre giorni prima della scomparsa.

Paola Marella: percorso studi e lavori oltre alla tv

Marella, dopo aver frequentato il liceo classico, si è laureata nel 1988 in “Architettura degli Interni” presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Una volta terminati gli studi, ha intrapreso la carriera di agente immobiliare come dipendente in un gruppo che all’epoca gestiva frazionamenti immobiliari. Nel 1993 ha fondato una sua società. Lo sbarco in tv è avvenuto nel 2007. Come poc’anzi accennato, ha condotto diversi programmi, lavorando principalmente su Real Time e Tv 8.

Nel corso della sua carriera, ha sponsorizzato con la sua immagine campagne destinate ad attività benefiche come ActionAid e Chicco della felicità A.I.S:M, Dynamo Camp. Dalla fine del 2022, con l’ex allenatore della nazionale di calcio azzurra Roberto Mancini, è stata testimonial della campagna pubblicitaria di Facile Ristrutturare.