Paola Marella, funerali: chi c’era, parole marito e omelia ‘perfetta’

Ultimo saluto a Paola Marella. Lunedì 23 settembre, intorno alle ore 11, si sono svolti a Milano nella chiesa di San Marco (a Brera) i funerali della conduttrice televisiva e architetto. Si è spenta sabato scorso, dopo aver lottato a lungo contro un tumore. Nessuno, tranne la cerchia ristretta dei suoi affetti, era al corrente delle sue gravi condizioni di salute. Nel corso delle esequie funebri è intervenuto Domenico, detto Nico, il marito del compianto volto di Real Time.

“La sua luce resta, non dimenticatela”, ha scandito Domenico. “Paola – ha aggiunto l’uomo – è stata la luce degli amici, della sua Milano, di molta gente che non la conosceva. Faceva un lavoro normale”. E ancora: “Quando ha cominciato era una professione un po’ così (quella dell’agente immobiliare, ndr), che lei ha nobilitato con la sua professionalità. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un’amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela”.

Don Luigi Garbarini, che ha officiato i funerali, nell’omelia ha ricordato la “discrezione” della conduttrice, rivelando che anche negli ultimi trascorsi all’ospedale “San Raffaele, mentre la città sfilava, Paola era ferma nel suo letto, nella sua eleganza, e mostrava il suo modo di essere”. Un discorso che ha descritto perfettamente l’essenza dell’architetto.

Funerali Paola Marelli, presente Alessandro Borghese

Per l’ultimo saluto a Paola, nella chiesa di Brera, si sono visti anche Alessandro Borghese, che con Marella aveva condiviso gli esordi in tv su Real Time, Fabrizio Zampetti, persona nota nel settore immobiliare, e l’inviato Mediaset Angelo Macchiavello, grande amico dell’architetto. Naturalmente presente anche il figlio della defunta, Nicola (29 anni).

Nelle scorse ore, tra i tanti che hanno omaggiato con parole di profonda stima la Marella, c’è stato anche Enzo Miccio. Il famoso wedding planer e personaggio televisivo ha sottolineato quanto la collega sia stata una “donna chic, intelligente ed elegante” sia sul set sia fuori.

La malattia vissuta con massima discrezione e con riservatezza

Paola Marella era nata a Milano nel 1963. Dal 2011 combatteva contro un tumore al seno. Della malattia ha parlato pochissime volte. Una di queste è stata durante un’intervista rilasciata nel 2021, sottolineando quanto sia importante la prevenzione. Per il resto ha preferito mantenere massimo riserbo sul suo stato di salute, senza cercare vittimismo o ospitate strappalacrime in tv.

Chiunque l’ha conosciuta parla di una donna educata, garbata, dignitosa, competente e disponibile, lontana anni luce da alcuni personaggi vip (o pseudo tali) che pur di attirare un po’ di attenzione su di sé sono disposti a fare qualsiasi cosa, anche fingere patologie immaginarie. Lei era fatta di un’altra pasta, quella delle persone che nella vita lasciano segni positivi e concreti, non chiacchiere.