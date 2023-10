Paola Ferrari: “Seno della Leotta sfida la forza di gravità, e Belen…”

Paola Ferrari si è recentemente raccontata in un’intervista al Corriere. Occasione in cui la giornalista, tornata quest’anno al timone di 90º minuto, programma sportivo che ha contribuito ha fare la storia della Rai, ha avuto modo di dire la sua su alcune personalità del mondo dello spettacolo, in primis su Belen Rodriguez, Diletta Leotta e Melissa Satta: ecco cosa ha detto.

Diletta Leotta e Belen Rodriguez: parla Paola Ferrari

Paola Ferrari non le ha mai mandate a dire a Diletta Leotta. Quest’ultima aveva dato alla luce sua figlia lo scorso 16 agosto: “Ci metterà del tempo per tornare in forma dopo il parto” aveva detto la giornalista alcuni mesi prima. Diletta, solo dieci giorni dopo la nascita della bimba, si era mostrata sui social e diversi utenti si erano complimentati per il suo stato di forma nonostante il recente parto. Al Corriere, tuttavia, la Ferrari ha confermato che non l’avrebbe voluta come modello per sua figlia:

“Diletta è furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale. Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla“.

Spazio quindi al discorso dei ritocchi estetici: “Sono assolutamente a favore, se una ha un problema o vuole rimettersi in forma, non per tramutarsi in oggetto dell’apprezzamento maschile“. Si è poi passati a parlare di Belen Rodriguez, che Paola Ferrari tempo prima definì “furba, ricca e priva di talento“. La giornalista ha spiegato come allora avesse fatto una semplice battuta e ha speso belle parole per la showgirl argentina: “So che è una donna di grandissimo cuore, vera, che si innamora e ci sbatte la testa, prova sentimenti, soffre e ha il coraggio di mostrarsi da perdente“.

Melissa Satta e quel “rosicona” a Paola Ferrari: arriva la risposta

Melissa Satta, pochi giorni fa ospite a Belve di Francesca Fagnani, ha dato della “rosicona” a Paola Ferrari. In occasione dell’intervista, la giornalista ha replicato a quanto le è stato detto, smentendo l’aggettivo che le è stato affibbiato : “Non mi ci riconosco, ma in vita mia mi hanno detto di peggio, ci sono abituata e non me la prendo, anzi rifletto sulle critiche“. Ecco quindi che Paola Ferrari è tornata a parlare delle sue precedenti dichiarazioni su Melissa Satta (aveva detto che la sua presenza come opinionista a Sky Calcio Club rientrava in uno stereotipo trito e ritrito):

“Non era un attacco a Melissa, che è bellissima. Quando l’hanno accusata di compromettere la carriera del compagno Matteo Berrettini l’ho sempre difesa, purtroppo l’ambiente dello sport, che ben conosco, è ancora maschilista e sessista. Non mi piaceva il ruolo che le avevano assegnato, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del “leva-giacca”, in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante“.

Ci sono, tuttavia, degli aspetti che Paola Ferrari invidia a Melissa Satta e Diletta Leotta. La giornalista, parlando della prima, ha confidato di invidiare la sua fisicità: “Lei è così alta, io piccolina“. A Diletta, Paola invidia il bel sorriso e gli occhi da cerbiatto.

Parlando di colleghe che le piacciono, Paola Ferrari ha fatto i nomi di Simona Rolandi e Anna Billò. La giornalista, inoltre, si è detta felice dei successi raggiunti dall’amica Alba Parietti, altro dei tanti argomenti toccati nell’intervista: “Alba è un mix prorompente di intelligenza e sensualità, non è mai stata solo un bel paio di gambe, non viene ricordata per questo“.