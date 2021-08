Paola Ferrari lascia la Rai: l’annuncio a sorpresa e il motivo

In una intervista concessa a Italia Oggi Paola Ferrari ha annunciato il suo addio alla Rai. La giornalista, attiva sulla Tv di Stato fin dagli anni novanta, è stata il volto dei principali programmi sportivi della televisione pubblica come La Domenica Sportiva e 90° Minuto. Un annuncio spiazzante, una decisione arrivata così all’improvviso dettata anche da un probabile condizionamento di voci sul suo conto: “Mi dicono che sono vecchia”. Il suo addio, però, non sarà immediato: prima accompagnerà la Nazionale di Calcio in Qatar, nel 2022, e poi saluterà tutti per dedicarsi a tempo pieno al cinema insieme con il suo gruppo Lucisano. Reduce dall’avventura di Euro2020 con il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini, Paola Ferrari si è esposta anche sulla polemica per le mancate acquisizioni da parte della Rai di numerosi eventi calcistici importanti come la Champions League e la Coppia Italia:

“Non mi permetto di parlare dell’azienda anche se è una ferita ancora aperta”.

Dopo gli Europei di Calcio, vinti lo scorso luglio, e le Olimpiadi di Tokyo il messaggio del pubblico televisivo italiano alla Rai è molto chiaro, vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai. Lo sport è importante per gli italiani, accresce l’orgoglio nazionale, la voglia di rinascita. Secondo il suo punto di vista sarebbe opportuno tagliare uno share e usare quel budget per regalare lo sport gratuito senza alcun tipo di abbonamenti.

I risultati ottenuti con Europei e Olimpiadi inorgogliscono Paola Ferrari ma lei non si accontenta. Nell’intervista ha elogiato il suo gruppo lavoro, sostenendo che hanno puntato anche sulla riconquista del pubblico giovane. Si è dimostrato che la Rai è capace di realizzare prodotti di qualità, anche meglio della concorrenza che sulla stampa e nella critica vanta però simpatie che loro non hanno.

Paola Ferrari stronca Diletta Leotta: “Si esprime in modo troppo vigoroso”

Anche in questa occasione non ha perso tempo per dire la sua su Diletta Leotta. Paola Ferrari non condivide di lei l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. La fidanzata di Can Yaman rimane a DAZN. A comunicarlo è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram dopo le insistenti voci su un suo possibile addio alla piattaforma.

La conduttrice ha messo a tacere ogni dubbio. Certo da quest’anno dovrà fare i conti con una collega e una professionista di un certo livello: Giorgia Rossi.