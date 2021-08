Can Yaman e Leotta, è davvero crisi nera o rottura: prove e silenzi

Can Yaman è si trova in Sardegna, ma senza Diletta Leotta. Cosa sta accadendo alla coppia dell’estate? Tra scetticismo e critiche, la loro è una relazione molto discussa nel mondo del gossip. In questi giorni, si vocifera che l’attore turco e la conduttrice di Dazn si siano già detto addio. Come si può notare dalle foto condivise da Whoopsee, Can è da solo in vacanza.

Da giorni sono sempre più forti le voci riguardanti la loro rottura. Da parte loro c’è silenzio e questo aumenta i sospetti. Sembra proprio che sia scoppiata una dura crisi tra Yaman e Leotta. Quando l’attore è sbarcato in Sardegna, dove fino a pochi giorni prima si trovava anche Diletta, si era ipotizzato un loro incontro. Ma anche Alessandro Rosica, con il profilo Investigatoresocialofficial, aveva fatto notare che non si trovavano insieme.

Per la Leotta questa è un’estate dedicata alle amiche, con cui sta trascorrendo qualche giorno in vacanza. Oltre questo, è stato notato un altro dettaglio: è stata avvistata senza l’anello di fidanzamento.

E ormai si parla di crisi nera tra Can e Diletta. Da quando hanno fatto ritorno in Italia, dopo lo speciale viaggio in Turchia – lei qui ha avuto modo di conoscere la famiglia di lui – la situazione è davvero cambiata.

Sui social non appaiono più insieme. Nessun riferimento o incontro. Sembra proprio che i due abbiano preso strade completamente diverse. Prima di approdare in Sardegna, l’attore turco ha visitato la Puglia e la Campania.

Ma, anche in quei casi, nessuna traccia di Diletta. Nel frattempo, Yaman si gode la Costa Smeralda. Nelle foto è su una barca, dove tra trascorrendo qualche giorno insieme ai suoi amici.

E mentre la sua situazione sentimentale appare più confusa che mai, la sua carriera non sta subendo colpi bassi, anzi. Presto i suoi fan lo ritroveranno di nuovo sul piccolo schermo con la fiction prodotta dalla Lux Vide, Sandokan.

Nei giorni scorsi, invece, Diletta Leotta ha annunciato ai fan di aver comprato casa a Catania. Il suo messaggio è stato accompagnato da una foto che ritrae, appunto, la nuova abitazione. “La casa dei miei sogni nella mia Catania”, ha scritto la conduttrice di Dazn.