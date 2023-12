Paola Ferrari, attacco surreale a Belen: quando è meglio tacere

Il 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In e Belen ha parlato per la prima volta del perché si è lasciata con Stefano De Martino, dopo l’ultima riappacificazione. La showgirl ha raccontato tutta la sofferenza provata nell’ultimo periodo e che l’ex le avrebbe messo le corna con almeno 12 ragazze diverse. Da questa intervista la Rodriguez ne è uscita come la vittima della situazione, ma Paola Ferrari non ci sta.

“Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Raiuno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa“

La conduttrice ha scritto queste parole su Instagram. Secondo lei, Belen si è voluta mostrare in questa veste per far provare compassione. Un attacco surreale, considerando il fatto che l’argentina non ha mancato di rispetto a nessuno, sicuramente non a Paola Ferrari che, da collega, avrebbe senza dubbio fatto meglio a tacere. Anche perché La Rodriguez, con tutti i difetti che può avere, non ha detto di essere perfetta e santa, ma ha semplicemente raccontato la sua versione dei fatti. Tra l’altro manco smentita da De Martino che si è trincerato dietro a un “no comment”.

Il fatto che Paola non provi molto amore e stima nei confronti della showgirl ormai è cosa nota. Nell’ultima ospitata a Belve, l’aveva definita “molto furba“, affermando anche di non trovarla molto brava né nel ballo, né nel canto: “Se è stata davvero furba? Diciamo che non è un’artista straordinaria“.

Ora è tornata, però, a commentare la sua vita. Nonostante Belen abbia ammesso di non aver passato un bel periodo, la conduttrice ha voluto comunque sottolineare che anche la showgirl “avrà le sue colpe“.

La confessione di Belen

Da Mara Venier, dopo mesi, per la prima volta la Rodriguez ha parlato della fine della storia con Stefano De Martino e del duro momento di depressione che ha affrontato.

L’argentina non è voluta scendere troppo nei particolari ma ha confessato che l’ex ballerino “l’avrebbe abbandonata” in un periodo in cui stava molto male. Ha anche raccontato dei ripetuti tradimenti da parte del partner. Ha confessato che il primo lo ha scoperto poco dopo che erano tornati insieme e da quel momento le sono arrivate una serie di segnalazioni. Ha poi chiamato ogni donna con cui era stato Stefano, per arrivare ad un totale di 12. Dopodiché ha deciso di fermarsi e di dirgli tutto. Da quel momento la storia è finita definitivamente.

La risposta di Stefano De Martino

Le accuse rivolte dall’ex a Stefano sono state molto pesanti. Stando alla sua versione, infatti, lei sarebbe una “vittima” di questa situazione.

La sera stessa dell’intervista di Belen, lui è stato ospite da Fabio Fazio, ma a sorpresa non ha voluto raccontare la sua verità. L’ex ballerino ha preferito rimanere in silenzio sull’argomento. Ha detto, infatti, di voler portare rispetto al bene che si sono voluti e che tuttora lui ancora prova e al figlio Santiago che “non merita di vedere i genitori farsi la guerra“.