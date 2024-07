Paola e Chiara fidanzate con lo stesso uomo: “Scoprirlo uno choc”

Chiara Iezzi, del celebre duo Paola e Chiara, ha recentemente parlato della relazione che, nel 2007, aveva con un uomo che contemporaneamente frequentava anche sua sorella Paola. La cantante ha descritto quella situazione come impossibile da rivivere ora che sono adulte, considerandola del tutto impensabile.

Paola e Chiara, il fidanzato in comune

Sono passati quasi 20 anni da quando Paola e Chiara Iezzi iniziarono una relazione simultanea con lo stesso uomo. Questa storia, che durò circa 4 mesi, era nota a entrambe. In una recente intervista con Il Messaggero, Chiara ha riflettuto su quel periodo, dichiarando quanto segue.

Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate. Ora sarebbe impensabile rivivere una situazione del genere; siamo cresciute e cambiate.

La cantante ha aggiunto che chi si dedica all’arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più personali e nascoste, e dalle osservazioni o intuizioni sugli altri. Anni fa, in un’intervista al settimanale Gente, le due sorelle avevano già accennato a questa esperienza senza entrare nei particolari, raccontando che la scoperta fu scioccante, ma col tempo riuscirono a chiarirsi.

Chiara Iezzi: la separazione dalla sorella

Chiara Iezzi è tornata a parlare della separazione artistica dalla sorella Paola, avvenuta nel 2013, che secondo quest’ultima sarebbe stata una decisione unilaterale. Oggi la 51enne chiarisce che le percezioni di quanto accaduto sono del tutto diverse.

Come lei, sono principalmente una grande lavoratrice, e prendere la decisione di fermarci è stato molto doloroso anche per me. Ci pensavo da anni, poiché le cose non andavano bene, ma, essendo riluttante ad affrontare i conflitti personali per paura delle reazioni, non sapevo come comunicarlo. Tuttavia, era evidente che non si poteva più proseguire..

L’artista ha poi spiegato che in quel periodo storico erano entrambe molto indipendenti ma sono mancate loro le risorse economiche per produrre i dischi, stamparli e distribuirli. Nessuno in quel momento le stava sostenendo e sicuramente continuare il loro rapporto discografico le avrebbe quasi certamente portate alla rovina.

La decisione finale

È proprio nel 2013 che la decisione venne presa con amarezza, proprio per evitare che, andando avanti, non sopraggiungessero difficoltà ulteriori rispetto a quelle sperimentate fino ad allora. A volte si lascia un segno, altre no, spiega Chiara Iezzi, riflettendo su come, in passato, il duo sia stato meno compreso e ascoltato. Semplicemente perché non era “il momento giusto”.

Nell’intervista de Il Messaggero, la musicista ha svelato che, dopo aver finanziato di tasca propria l’album Giungla, il duo avrebbe dovuto sostenere anche le spese per la promozione e gli eventi. Paola Iezzi, stando alla versione di Chiara, non voleva riconoscere i rischi coinvolti, e così, prima di trovarsi in difficoltà, decise di tirare il freno. Chiara sottolinea che la pausa ha portato benefici, permettendo loro di concentrarsi su se stesse e ricaricarsi.

La musica, ora come ora, deve essere un divertimento senza stress. Ora collaborano solo quando ne hanno voglia e per amore dei milioni di fans che non hanno mai smesso di sperare in un grande ritorno delle iconiche sorelle.