Estate in Diretta, bordata a Paola e Chiara: “Da sole il nulla”

Oggi, giovedì 18 luglio, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Estate in Diretta. Dopo aver trattato vari argomenti di cronaca e discusso dell’ondata di caldo nel nostro Paese, i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno dedicato l’ultima parte del programma all’intrattenimento e a temi più leggeri. In particolare, prendendo spunto dalla recente intervista di Paola Iezzi a Il Corriere della Sera, i presentatori e gli opinionisti hanno dibattuto sulle separazioni più celebri nei gruppi musicali.

La cantante è tornata a discutere della pausa che lei e sua sorella Chiara hanno preso dal loro duo musicale, una decisione dovuta al malessere di Chiara per la loro simbiosi artistica. Per dieci anni, non hanno pubblicato musica e il loro rapporto personale si era deteriorato. Tuttavia, grazie alla forte pressione dei fan, le due sorelle si sono riunite e hanno ottenuto un enorme successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2023 con la hit “Furore”. Adesso, nonostante il ritorno del gruppo, entrambe continuano ugualmente a perseguire progetti singoli. Ad esempio, Chiara ha recitato nella serie “Mare Fuori“, mentre Paola sarà una delle giudici della nuova edizione di X Factor.

Ebbene, una delle opinionisti di Estate in Diretta ha confessato il reale motivo, secondo lei, per il quale sarebbe avvenuta la reunion tra le sorelle Iezzi. Si tratta di Stefania Orlando, presente nell’ultima puntata del talk show insieme ad altri volti come Gigi Marzullo o Carmen Russo. La conduttrice non ci è andata leggera, dichiarando che le due si sarebbero riunite semplicemente perché, come singole, non sono riuscite ad ottenere lo stesso successo. “Sono dovute tornare insieme per ritrovare un grande successo”, ha detto inizialmente la Orlando. “Che cos’hanno fatto da sole? Nulla”, ha poi aggiunto lanciando una bordata al duo musicale.

L’ex vippona ha avuto poi da ridire anche su I Ricchi e Poveri, insinuando che la loro ospitata a Sanremo 2020, dove si riunirono tutti gli storici membri del gruppo, fu semplicemente per motivi economici. A questo punto, chissà se Paola e Chiara Iezzi decideranno di rispondere alle parole di Stefania Orlando o se, invece, rimarranno in silenzio ignorando la stoccata dell’opinionista. Certo è che, i fan del duo musicale sono molto agguerriti ed è molto probabile che non prenderanno affatto bene queste dichiarazioni dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip.