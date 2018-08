Paola Di Benedetto al concerto di Fede: in prima fila tra le fan in delirio (VIDEO)

Paola Di Benedetto al concerto di Benji e Fede: a l’ex naufragin prima fila per supportare il fidanzato

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due, sempre più innamorati, continuano infatti a mostrarsi complici e vicini sui social. L’ultima serata trascorsa insieme, per esempio, è stata raccontata su Instagram proprio dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi in persona. Paola Di Benedetto, nello specifico, ieri era presente al concerto di Benji e Fede e, come tutte le altre fan in delirio presenti all’evento, anche lei ha fatto il tifo per il suo Fede cantando a squarciagola le canzoni del duo.

Paola Di Benedetto al concerto di Fede: i video della serata

La Di Benedetto, durante il concerto, non si è certo tirata indietro quando c’è stato da cantare (insieme al pubblico) le canzoni più conosciute di Benji e Fede. Su Instagram stories, inoltre, l’ex di Francesco Monte ha avuto spazio solo per Fede. Il cantante, infatti, è stato il solo e unico protagonista dei suoi video dove, ovviamente, non sono mancati dei chiari apprezzamenti a lui indirizzati. A chi oggi continua ancora a non credere al loro sentimento, dunque, Paola Di Benedetto e Fede rispondono in questo modo, mostrando a tutti il loro amore.

Paola Di Benedetto e Fede in vacanza a Santorini: vacanze di coppia e feeling

Che la storia tra Paola Di Benedetto e Fede fosse destinata a diventare qualcosa di serio lo si era capito già dalle prime foto della coppia pubblicate sui settimanali di gossip. Beccati dai paparazzi insieme a Santorini, infatti, i due sono apparsi fin da subito complici e molto presi l’uno dall’altra. Oggi, inoltre, la coppia non sembra dare per niente segni di cedimento. Dopo la fine travagliata della storia con Francesco Monte, quindi, per Paola Di Benedetto pare che sia arrivato il momento di scrivere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita.