Paola Di Benedetto, tutta la verità su Tersigni e De Martino: ora parla lei

Sta vivendo un periodo importante nella sua carriera, ma i gossip non la lasciano in pace dopo Federico Rossi

Nelle settimane passate c’è stato un gossip su Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni, i due conduttori di X Factor 2021. Lui è il conduttore del talent show, lei invece ha preso in mano le redini del post puntata con i commenti a caldo dei giudici e degli eliminati. Il loro rapporto però si fermerebbe a questo, sono colleghi e basta. C’è stato un gossip sui due in cui si è parlato di un certo feeling nato dietro le quinte. In particolare sui social si è vociferato che tra loro ci fosse del tenero e qualcuno ha sostenuto di averli visti in un locale a Milano, addirittura mentre si scambiavano un bacio. Il gossip è stato smentito oggi dalla diretta interessata.

Fanpage ha raggiunto la Di Benedetto per conoscere la sua versione dei fatti. Lei ha spiegato di aver conosciuto Tersigni a X Factor 2021, non prima. Lo considera un bravo professionista ma non c’è altro. Quindi è arrivata la smentita: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”. Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni non sono una coppia, il loro rapporto non va oltre la conoscenza e il lavoro. Tutto ciò che si è detto in precedenza è falso e quindi non ci sarebbe stato neanche il famoso bacio in un locale di Milano.

Ludovico Tersigni è solo l’ultimo dei gossip che ha travolto Paola dopo la fine della storia con Federico Rossi. Uno dei più ricorrenti, e più forti visto il nome coinvolto, è quello che riguarda una particolare simpatia con Stefano De Martino. La conduttrice e speaker radiofonica ha colto l’occasione per fare anche precisazioni sul rapporto con De Martino. Quindi ha spiegato:

“È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa”

Paola ha fatto notare che sebbene nella sua carriera ci siano state molte novità, e non indifferenti, si continui a parlare di lei soprattutto in relazione al gossip. Riesce a spiegarsi tutto questo con il fatto che a volte le persone hanno bisogno di immedesimarsi nelle storie d’amore degli altri anche quando non c’è niente. Dopo la rottura con Federico Rossi, Paola Di Benedetto è single: