Paola Di Benedetto, “sono in attesa del dolce”: gravidanza smentita

La conduttrice radiofonica appare in costume e qualcuno fa circolare la voce che sia in dolce attesa: l’influencer spiega come stanno le cose

Paola Di Benedetto e il pancino sospetto. La rima calza a pennello, l’indiscrezione su una presunta gravidanza della conduttrice radiofonica un po’ meno. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 sta trascorrendo alcuni giorni di relax e vacanza in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda. Amici, mare e balli in discoteca: viva la gioventù! Tra le sue Stories Instagram non ha mancato di pubblicare qualche scatto in bikini. Risultato? Fisico mozzafiato, pancia piatta e forma smagliante. Eppure in qualche Stories sembra che il suo ventre sia leggermente pronunciato: dannata prospettiva, maliziosa postura. Tanto è bastato per far sì che qualche fan si avventurasse in congetture fantasiose su una dolce attesa…

Non appena la voce ha cominciato a circolare, la Di Benedetto si è affrettata a smentire. Lo ha fatto con originalità e simpatia. In una Story Ig ha ripubblicato il messaggio inviatole da un suo followers in direct. Messaggio in cui le è stato domandato esplicitamente se fosse in “attesa”. “In attesa del dolce”, la replica della conduttrice veneta, che ha spento sul nascere qualsivoglia chiacchiericcio sul tema: nessuna gravidanza, nessun bebè in arrivo.

Paola Di Benedetto single e al centro del gossip

Nelle scorse settimane la Di Benedetto è finita a più riprese al centro della cronaca rosa del Bel Paese. Motivo? Ha avviato una frequentazione con il cantante Rkomi. Inizialmente sono trapelate delle indiscrezioni che li volevano intimi. Indiscrezioni che, a un certo punto, sono state confermate dai diretti interessati, che sono usciti allo scoperto sui social. Tuttavia la relazione è durata pochissimo, giusto qualche settimana. A oggi i due non si vedono più.

Una volta giunta su un binario morto la liaison con Rkomi, la conduttrice è stata accostata a un altro cantante, Blanco. Qualcuno ha mormorato che il vincitore del Festival di Sanremo 2022 avesse messo gli occhi su di lei. La voce si è rivelata infondata e priva di qualsivoglia appiglio con la realtà. Oggi Blanco è felicemente fidanzato con la giovane Martina Valdes, mentre la Di Benedetto ha il cuore libero ed è single.