Paola Di Benedetto si svela: Fede tra amore e liti. Monte? “Ci sentiamo”

Paola Di Benedetto senza freni: il rapporto con Fede tra amore e liti, la rivelazione su Francesco Monte (“Ci sentiamo”) e le parole su Matteo Gentili

Paola Di Benedetto come sta? L’ex Madre Natura, che sta vivendo una storia d’amore con Federico Rossi (cantante del duo Benji & Fede), si è confessata ai microfoni di Gossip.it, facendo il punto della sua situazione attuale e parlando anche degli amori ‘celebri’ passati, vissuti con Francesco Monte e Matteo Gentili. “La vita privata va bene, sono contenta. Sto cercando di capire come sarà il mio futuro. Le idee nella mia testa le ho ben chiare: so cosa voglio fare”, esordisce, spiegando di essere molto impegnata anche sul fronte social “ormai diventato un’attività grandissima per gli influencer, per le nuove generazioni”. Spazio quindi alle vicende sentimentali…

“Sono una santa. Con Fede rido come non ho mai fatto prima”

“Il mio fidanzato a volte non mi sopporta, però deve. Sono una santa!“. Paola scherza, poi torna seria quando l’argomento scivola sui litigi. In particolare, si fa riferimento a quello di un mese fa. Una situazione che ha fatto temere per la sua storia con Fede: “Il litigio che c’è stato, è stato passeggero, siamo tutti e due molto giovani quindi le cavolate capitano a entrambi, però ora è tutto a posto. Il trucco è parlarne”. Il segreto della love story? “Federico è molto divertente, io con lui rido come non ho mai riso con nessun altro, proprio di pancia, di cuore. Probabilmente è questa la cosa che mi piace più di lui”. Si scivola sul passato. Cosa ne pensa della rottura tra il suo ex Matteo Gentili e Alessia Prete: “E’ finita come finiscono tante altre cose, ne è passata di acqua sotto i ponti”.

“Ci sentiamo ogni tanto, abbiamo un rapporto normale, di affetto reciproco, spero”. Le parole su Francesco Monte

Non poteva mancare la domanda su Francesco Monte. La Di Benedetto ha vissuto con l’ex tronista, oggi fidanzato felicemente con Giulia Salemi, una breve avventura dopo l’Isola dei Famosi 13. “Francesco Monte ha trovato l’amore? Sono contentissima per lui”, afferma sorridente, svelando che con il tarantino i ponti, naturalmente amichevoli, ci sono ancora: “Ci sentiamo ogni tanto, abbiamo un rapporto normale, di affetto reciproco, spero”.