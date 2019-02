Paola Di Benedetto e Fede: a Pomeriggio 5 la verità sulla rottura

Paola Di Benedetto e Fede non si sono lasciati: l’ex naufraga racconta cosa è successo a Pomeriggio 5

Sono diversi giorni che i fan di Paola Di Benedetto e Fede stanno cercando di capire cosa sta accadendo alla coppia. A causa di alcuni indizi social, molti hanno iniziato a presumere addirittura la rottura definitiva. Dopo tanto silenzio, la giovane ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di raccontare tutta la verità su quanto accaduto tra lei e il bellissimo Rossi. La ragazza ha smentito a gran voce la fine della relazione tra lei e il noto cantante del duo Benji e Fede.

Pomeriggio 5, Paola di Benedetto e Fede stanno ancora insieme: verità da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha ospitato nello studio di Pomeriggio 5 la dolce Paola. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha rivelato per filo e per segno quello che è accaduto tra lei e Fede. Nessuna rottura, solo alcune piccole incomprensioni. “Come tutte le coppie, succede che ci sono delle liti, delle incomprensioni. Poi i fan hanno visto il segui che non c’era più da tutte due le parti.” La ragazza si è lasciata andare ad particolarissima curiosità. La Di Benedetto era molto arrabbiata con il suo fidanzato e ha agito di impulso. “Io ho fatto come le tredicenni e l’ho bloccato su Instagram. Poi l’ho sbloccato dopo qualche ora. Poi quel periodo lui era a Los Angeles.”

Paola e Fede, nessuna rottura: la Di Benedetto racconta tutto a Pomeriggio 5

Insomma, tra Paola e Fede è assolutamente tutto apposto. La ragazza ha chiarito la situazione una volta per tutte. Insomma, si è trattato di un solo, breve e semplicissimo momento di deifaillance. Barbara d’Urso ha mandato in onda anche un video apparso sul profilo Instagram di Rossi in cui il diretto interessato faceva sapere di essere ancora fidanzato con la Di Benedetto.