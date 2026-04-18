Paola Di Benedetto si sposa: chi è il futuro marito, la scelta dell’abito e i dettagli del matrimonio

L’influencer Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova, dopo aver superato un momento di intensa crisi, sono tornati insieme e ora sono pronti a convolare a nozze. Tutto pronto per il matrimonio che, come confidato dalla stessa speaker radiofonica sui social, sarà celebrato il prossimo giugno. Ha però preferito non rivelare la data esatta dell’evento. Top secret anche la location. Unica cosa certa è che si sposerà nella sua regione d’origine, il Veneto. Come da tradizione, quindi, il fatidico “sì” sarà pronunciato nel luogo in cui è nata la sposa, che è venuta alla luce a Vicenza 31 anni fa. Più giovane di cinque anni il compagno milanese e futuro marito.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: tutto pronto per il matrimonio

Nelle scorse ore, Di Benedetto ha scelto l‘abito da sposa. Si è recata in una boutique e ne ha immortalati alcuni, senza però rendere noto quale ha scelto. Sicuramente sarà un vestito bianco. Ha inoltre suggerito alle sue fan che un giorno decideranno di sposarsi di prendersi tutto il tempo possibile per scegliere il capo di abbigliamento. Inoltre, conversando con i fan, ha raccontato di essere al settimo cielo e che sta assaporando ogni attimo dei giorni che precedono le nozze.

Le tappe della love story: dalla rottura alle nozze

L’ex gieffina vip e il calciatore in forza all’Atalanta si sono conosciuti nel 2023. Le prime paparazzate risalgono a giugno di quell’anno. I due furono immortalati in atteggiamenti intimi che lasciarono pochi dubbi sulla natura del loro rapporto. All’inizio del 2024, però, la relazione ha avuto una battuta d’arresto.

Entrambi confermarono le voci in circolo sulla rottura, riferendo, attraverso una nota diffusa via social, di essersi lasciati. Tuttavia non si trattò di un addio definitivo. Dopo qualche settimana i due furono nuovamente avvistati insieme. E dopo qualche mese erano di nuovo una coppia affiatata. Crisi superata. Si arriva ai giorni nostri e ai preparativi di matrimonio, con Raoul e Paola che a breve diventeranno marito e moglie. Giugno è ormai vicino: tutto pronto per il fatidico “sì”.