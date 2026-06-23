Paola Di Benedetto si è sposata con Raoul Bellanova, il matrimonio dopo la crisi: tutti i dettagli

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono marito e moglie. Nella giornata di martedì 23 giugno, l’influencer e il calciatore si sono sposati. Lo hanno reso noto loro stessi, pubblicando alcuni scatti delle nozze sui loro profili social. Il fatidico “Sì” è stato pronunciato in Veneto, tra le province di Vicenza e Verona, terre di origine di lei, mentre lui è nato a Rho, in provincia di Milano.

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto sono marito e moglie: dove si sono sposati

Le promesse eterne sono state scambiate nella Pieve di San Giorgio Martire, edificio che sorge a San Giorgio di Valpolicella, comune veronese. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4, per il ‘grande giorno’, ha optato per un abito lungo e bianco, ricamato con il pizzo che le ha coperto le spalle. Naturalmente non è mancato il velo e nemmeno un bouquet di candidi fiori.

Molto elegante anche lo sposo, che ha indossato un abito scuro, camicia bianca e cravatta chiara. Raoul ha atteso, come da tradizione, la neo moglie all’altare. Paola è stata accompagnata in chiesa dall’amato papà. Terminata la cerimonia ecclesiastica, fuori dalla pieve, c’è stato il consueto lancio di riso addosso ai neo sposi da parte di amici e parenti invitati al matrimonio. Poi tutti a fare festa.

Le tappe della love story dell’influencer e del calciatore

Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto fanno coppia da circa tre anni. Lui la corteggiò inviandole un mazzo di rose azzurre senza biglietto. Il calciatore fece poi sapere all’influencer, attraverso suoi conoscenti, che era lui l’autore del romantico gesto dei fiori. Paola, incuriosita, accettò di conoscerlo. Fu così che iniziarono a frequentarsi.

Nel corso della relazione non sono mancati momenti di difficoltà. Per un periodo i due si sono anche lasciati, ma poi sono riusciti a superare brillantemente la crisi. Dopo che il legame si è stabilizzato, il giocatore in forza all’Atalanta, circa un anno fa, ha fatto la proposta di matrimonio, ricevendo un “mille volte sì” dalla compagna che, evidentemente, non vedeva l’ora di convolare a nozze. Sono seguiti i preparativi e tutto il necessario per ‘confezionare’ un evento memorabile. Quindi il dolce epilogo: il matrimonio. Viva gli sposi!