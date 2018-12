Paola Di Benedetto, sfogo nella notte: “Odio e cattiveria… il mondo ne è pieno”

Paola Di Benedetto, lungo sfogo nella notte: il messaggio ai fan contro l’odio e gli haters

Paola Di Benedetto, soprattutto a seguito della popolarità raggiunta grazie all’Isola dei famosi, oggi è molto attiva sui social. In questo modo, oltre a lavorare e ad avere un introito dalle collaborazioni, l’ex Madre Natura riesce a tenersi in contatto con i propri fan, scambiandosi con questi idee e messaggi di affetto. Su Instagram, come spesso accade nei profili dei più conosciuti, c’è però anche chi la fa arrabbiare. Questa notte, seppur indirettamente, Paola Di Benedetto ha voluto allora mandare un messaggio chiaro pure agli haters che, purtroppo sempre più spesso, affollano i social network. Prima, però, una premessa: “I social è vero, ci tolgono tanto tempo e ci distraggono” ha esordito dicendo la showgirl “Ma ci mettono anche in contatto con persone che vivono a migliaia di chilometri da noi, ci fanno condividere passioni e idee”.

Paola Di Benedetto scrive sui social: “Odio e cattiveria lasciamoli lontano… il mondo ne è pieno”

Instagram? “Usiamolo per condividere la bellezza, per scambiarci opinioni, per fare nuove amicizie” ha scritto Paola Di Benedetto nel suo lungo messaggio – sfogo.”L’odio e la cattiveria gratuita lasciamoli lontano. Perché il mondo ne è pieno” ha poi aggiunto. L’ex naufraga, stando a quanto scritto, sembra avere le idee chiare sull’uso consapevole dei social e su come questi potrebbero aiutare a fare del bene. “Siamo la nuova generazioni e secondo me possiamo tanto” ha spiegato la bella Paola “Domani voglio lasciare ai miei figli un mondo migliore di quello di oggi”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi divisi a Capodanno? La showgirl in montagna con Stefano De Martino: il gossip impazza

Paola Di Benedetto pare che trascorrerà il Capodanno in compagnia di Stefano De Martino e la sorella di lui, Adelaide (di cui è molto amica). Federico Rossi? I due passeranno l’ultimo dell’anno separati. Lui, infatti, non sarà con lei sulla neve, perché farà parte degli ospiti chiamati ad esibirsi al concerto di Capodanno 5.