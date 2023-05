Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? La conduttrice e l’ex componente del duo “Benji e Fede” hanno avuto una storia lunga tre anni, dal 2018 al 2021. Non si sono mai saputi i motivi dietro la rottura, tuttavia entrambi hanno dichiarato che non c’era stato nessun tradimento o mancanza di rispetto e che si erano lasciati in buoni termini. Ebbene, a distanza di quasi due anni, l’ex coppia sarebbe stata beccata insieme ad un concerto.

A riportarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale è arrivata una segnalazione di utente che li ha visti sabato 20 maggio insieme al concerto degli Zero Assoluto, al Fabrique di Milano. Non è chiaro se l’ex vippona e il cantante abbiano deciso di vedersi come amici o se, effettivamente, stiano provando a riallacciare la loro relazione. C’è da dire, però, che non sarebbe la prima volta che i due si sono rivisti dopo la loro separazione. Inoltre, i due non hanno mai smesso di seguirsi o scambiarsi like sui rispettivi profili social.

Al momento, Paola è single dopo la fine della breve storia avuta con il cantante Rkomi la scorsa estate e il presunto flirt con il campione di tennis Matteo Berrettini. Recentemente, si era mormorato anche di una frequentazione con l’ex allievo di Amici, Luigi Strangis, prontamente smentita. D’altro canto, dopo la rottura con la Di Benedetto, non si è più saputo molto sulla vita sentimentale di Federico, dunque non si sa se abbia avuto altre relazioni negli ultimi anni.

Gialappa’s show: Paola Di Benedetto alla conduzione

Domenica, 21 maggio, farà il suo debutto su TV8 e su Sky Uno il nuovo programma della Gialappa’s Band, “Gialappa’s show“. Nel corso delle puntate, i comici si prenderanno gioco di diversi programmi come “Masterchef Italia” o “Pechino Express”, oltre che del mondo dei social. Alla conduzione ci sarà il Mago Forest, che sarà affiancato ogni settimana da una nuova conduttrice.

Per la prima puntata, al fianco del comico ci sarà l’ex vippona Paola Di Benedetto. Inoltre, tra gli ospiti ci saranno anche Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani, che divertiranno il pubblico con le imitazioni di Orietta Berti e di Massimo Giletti.