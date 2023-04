Mormora il gossip e sussurra di un legame speciale tra l’influencer Paola Di Benedetto, vincitrice di un Grande Fratello Vip, e il cantante Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stato il profilo Instagram Very Inutil People che ha spiegato di aver ricevuto da una fonte conferma che la giovane veneta e l’artista si frequenterebbero. In realtà è tutto vero, Luigi e Paola si frequentano ma solo in amicizia. Dunque niente love story emergente. A mettere le cose in chiaro ci ha pensato la stessa Di Benedetto, la quale, replicando allo spiffero lanciato da Very Inutil People, ha messo a tacere il vociferare in un amen. “Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro!”, ha chiosato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Au revoir!

Periodo di grandi cambiamenti sul fronte professionale per i due amici. Strangis è da poco uscito con un nuovo singolo e, recentemente, ha raccontato che il suo obbiettivo è quello di continuare a crescere musicalmente. Naturalmente nel mirino c’è pure il Festival di Sanremo 2024. Già quest’anno il giovanotto ha tentato di farsi ‘arruolare’ tra i big, ma Amadeus, come è noto, gli ha preferito altri musicisti.

Capitolo Paola Di Benedetto: dopo la vittoria al GF Vip 4, la ragazza ha iniziato a lavorare come speaker radiofonica a RTL 102.5. Un’avventura che si è conclusa nei giorni scorsi. La medesima influencer lo ha annunciato tramite una Story Instagram in cui ha spiegato che deve dedicarsi ad altri progetti professionali. Non ha aggiunto altro, si rimane in attesa di scoprire quali impegni le riserverà il futuro.

Per quel che invece riguarda la sfera sentimentale, Strangis, in tempi non sospetti, ha raccontato che nel suo cuore, per ora, non c’è alcuna lei. Il ragazzo è impegnato anima e corpo sulla sua musica. Tutto il resto può attendere. Anche la Di Benedetto è single. Dopo aver chiuso la storia con Federico Rossi si era mormorato di un flirt con il tennista Matteo Berrettini (e pare che qualcosa ci sia stato, seppur i diretti interessati non hanno mai confermato). Altro flirt che sembra sia stato vissuto dalla giovane è quello con Rkomi. Pure in questo caso la liaison sarebbe naufragata rapidamente.