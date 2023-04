Il cantante che ha trionfato nella scorsa edizione di Amici ha optato per un outfit low cost per l’intervista a Verissimo

Luigi Strangis è sbarcato a Verissimo nella puntata trasmessa sabato 8 aprile 2023. Come al solito il giovane artista ha optato per un look che non è passato inosservato. Pantalone comodo con un gilet dello stesso colore senza metterci sotto alcuna camicia o maglietta. Viva la libertà! Il ragazzo, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi (è stato il vincitore del talent show lo scorso anno), pare proprio che non si sia montato la testa. Lo si capisce anche dalla scelta low cost degli outfit. Il cantante infatti, a differenza di molti altri suoi colleghi che sfoggiano abiti di griffe ultrà lusso, ha indossato dei vestiti di Zara che, come è arcinoto, ha prezzi accessibili ai comuni mortali.

Il gilet corto con bottoni è acquistabile a 39,95 euro mentre i pantaloni con pieghe a 49,95 euro. Totale dell’outfit, poco meno di 90 euro. Andando oltre le scelte modaiole, Strangis a Verissimo ha avuto modo di presentare il suo nuovo singolo, Adamo ed Eva. Inoltre si è raccontato a ruota libera. Oggi vive a Milano. Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se avesse una “Eva”, altrimenti detto una fidanzata, Luigi ha risposto che no, non c’è alcuna lei per ora: “Sai, difficile trovarla, aspetto che arrivi. Sono un tipo che da solo sta bene, però ha dei momenti no. Ha bisogno di qualcuno al suo fianco, che può essere qualsiasi persona vicino a me. Che possa essere un amico o una ragazza, per ora però non c’è”.

Luigi Strangis: il dolore per la perdita della nonna

Spazio poi a una confessione dolorosa. Di recente il giovane musicista ha dovuto affrontare un grave lutto: è venuta a mancare la sua adorata nonna. “È stato un periodo no – ha narrato -. Ho perso mia nonna, un periodo che ho affrontato in maniera particolare. È stato difficile perché dopo otto mesi di Amici l’ho vissuta poco. Una volta uscito ritrovarmi poi i quella situazione lì, lei non è stata bene, l’Alzheimer, non è stato semplice affrontarla”.

Con la nonna aveva un legame molto forte poiché, da piccino, ha trascorso molto tempo con lei in quanto sovente i suoi genitori sono stati impegnati nel lavoro. “Spesso non sapevano con chi lasciarmi e mi lasciavano a lei – ha spiegato. Era stupendo. Mi accompagnava all’asilo, mi preparava da mangiare, mi diceva di non sciuparmi che dovevo mangiare. L’ho vissuta davvero tanto da piccolo. Era una seconda madre. Giocavo, mi ha insegnato ad andare in bicicletta senza le rotelle. È stata una cosa che mi ha pesato tanto”.

Nel salotto di Verissimo ha parlato anche del bullismo. Ha raccontato che anche lui è stato sfiorato dal fenomeno: “La mia fortuna è stata proprio il fregarmene. Tante parole le senti addosso, crescendo ho imparato a fregarmene, a farmi i fatti miei e se qualcuno parla questi cavoli. Nessuno ti dice nulla se te ne freghi. Indifferenza e se proprio devi dire qualcosa non deve essere un insulto, come quello del bullo, ma è altro”.

“Zerbi ad Amici è stato un secondo padre”

Silvia Toffanin ha chiesto all’ospite se volesse rivolgere un pensiero a Rudy Zerbi, suo prof ad Amici. Luigi ha salutato calorosamente l’insegnante ed ha raccontato che dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi diverse persone gli hanno domandato se il produttore discografico sia spigoloso come a volte può apparire. Nulla di tutto questo, ha tenuto a sottolineare il cantante: “Rudy non è cattivo. È stato lì dentro un secondo padre. E come un giusto padre che sa fare il padre, quando deve avere la mano forte che deve dirti qualcosa, te la dice. Non penso che sia cattivo, anzi lo saluto, “Rudy ti voglio davvero tanto bene””.