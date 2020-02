Paola Di Benedetto e il presunto tradimento di Fede: “Momento più brutto”

Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto parla della rottura con Federico Rossi: le confidenze a Pago e Serena

Paola Di Benedetto in questi giorni al Grande Fratello Vip ha avuto modo di ripensare alla rottura con Fede, temporanea, di quest’estate. La giovane influencer si è confrontata e confidata con Pago e Serena intorno al tavolo della cucina, forse rivedendosi un po’ nel perdono che c’è stato nella coppia di Temptation Island Vip. Paola ha raccontato di non aver vissuto per niente bene la crisi con Fede che c’è stata la scorsa estate. I due infatti si sono lasciati per poi tornare insieme a settembre inoltrato, ma per tutta l’estate non hanno fatto coppia. Il periodo di distanza è servito alla concorrente per capire di voler perdonare Federico Rossi, seppure inizialmente sembrava convinta di non volerne più sapere.

Gf Vip, Paola parla di Federico Rossi: “La rottura il momento più brutto della mia vita”

Seppure ci siano state diverse voci su un presunto tradimento, Paola non ha confermato nella Casa, ma ha parlato semplicemente di rottura. Queste le sue parole: “Quest’estate quando mi sono lasciata, sono stata single per tutta l’estate. Ci siamo rimessi insieme a settembre, ho vissuto un momento bruttissimo. Lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta”. In confessionale ha poi raccontato che sono stati i suoi genitori ad aiutarla, perché lei non mangiava neanche più. Si ritiene fortunata ad avere dei genitori così: “Ringrazio il cielo che posso fare sempre affidamento sulla mia famiglia, tante volte mi hanno ripescata e rimessa in carreggiata”. Paola ha detto di essersi lasciata con Fede per mille motivi e che ha mandato via di casa Fede quando lui ha tentato di ricucire, in lacrime.

Paola Di Benedetto e il presunto tradimento di Fede: “Ho fatto uno sforzo, ne valeva la pena”

Non voleva proprio più saperne di lui, era convinta di chiudere quella storia. Poi ha capito che invece non riusciva a fare a meno di lui: “Quando mi sono ritrovata sola con mille tentazioni, ogni volta dicevo questo è bellissimo ha tutto ma non è lui”. In confessionale ha confermato di aver fatto uno sforzo per perdonare Fede: “Dopo un po’ quando ti scende la rabbia e la delusione allora dici ma perché, vale realmente la pena perdere un amore così grande oppure posso fare uno sforzo e magari possiamo piano piano rimettere insieme i pezzi. E sì, ne valeva decisamente la pena”. Fede ha visto il daytime e ha pubblicato su Instagram il video di questo confessionale della fidanzata. Sulle immagini ha aggiunto un “Manchi” con un cuore rosso.