Paola Di Benedetto, pace con Zequila? “Mai dire mai, forse ho esagerato”

La vincitrice dell’ultima edizione del Gf Vip fa un bilancio del suo percorso nella Casa: i ricordi belli e quelli più amari, l’attuale rapporto con Antonio Zequila e la relazione con Federico Rossi

L’abbiamo conosciuta come Madre Natura in Ciao Darwin 7, poi come concorrente de L’isola dei Famosi. Ma Paola Di Benedetto si è fatta conoscere in tutte le sue sfumature durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conquistando la vittoria finale. Intervistata per Il Giornale, l’influencer è tornata a parlare degli screzi avuti all’interno della Casa con Antonio Zequila. Il rapporto tra i due sembrava procedere nel migliore dei modi ma, l’ingresso di Sara Soldati, ha cambiato tutto: “All’inizio con lui scherzavamo e ci spalleggiavamo molto, eravamo davvero complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, ho notato che lui iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi lui ha usato termini poco carini. Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando… Da quel momento è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati a odiarci”. Ad oggi Paola ha intenzione di seppellire l’ascia di guerra?

“Mai dire mai nella vita ma non ho visto da parte sua uno spirito sportivo”

Stando alle parole della vicentina, l’intenzione sarebbe quella di mettere fine alla diatriba con l’ex coinquilino ma l’atteggiamento dell’attore assunto dopo la vittoria non farebbe ben sperare in una tregua. “Mai dire mai nella vita… È anche vero però che quando c’è stata la proclamazione lui era in studio ma non l’ho visto avvicinarsi neanche per complimentarsi. Non ho visto da parte sua nessuno spirito sportivo, in fondo si trattava di un gioco e al suo posto io l’avrei fatto. A maggior ragione per via della situazione che stiamo vivendo tutti…”. Ed è proprio legato a Zequila il ricordo più brutto di Paola in merito all’avventura nel Gf Vip: “Il ricordo più brutto in assoluto è stata una sera post-puntata dopo una lite con Zequila. In quel momento avevo l’umore a terra, anche perché non potevo avere il benché minimo riscontro dal pubblico. Non sapevo infatti come potesse essere percepito ogni mio gesto, anche il più piccolo. Non lo sai, resti con il dubbio che ti logora e continui a pensarci su”.

La paura di perdere Federico e i progetti futuri

Quella del Gf Vip per Paola e Federico è stata una grande prova per il loro amore. Stando alle parole dell’ex Madre Natura, la paura di veder naufragare la loro relazione era decisamente intensa. “Io parto sempre dal presupposto che nella vita tutto può essere, anche quando hai delle sicurezze, non si sa mai. Per questo ho pensato che fosse difficile per entrambi. Da parte mia non ho mai pensato di trovarmi qualcuno nella Casa, questo era davvero l’ultimo dei miei pensieri, ma la lontananza ci avrebbe potuto far capire quanto fosse più o meno forte il nostro legame”. Infine l’ex gieffina ha parlato di quello che si augura per il suo futuro lavorativo: “Anche se ho sempre sognato di fare televisione, nel frattempo continuo a lavorare con i social, e poi quando capiterà l’occasione giusta vedrò il da farsi, anche perché devo ammettere che il mondo dello spettacolo non è per niente facile”.