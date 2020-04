Paola Di Benedetto: “è dura la lontananza” da Rossi. Quando si rivedranno

Paola Di Benedetto si confessa: la lontananza da Federico Rossi “è dura”. Quando si rivedranno e la spiegazione sulla scelta di devolvere l’intero montepremi del GF Vip in beneficenza

Paola Di Benedetto è raggiante dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip 4. Dall’altro lato si dichiara shockata per la situazione trovata fuori dal programma in cui ha fatto un percorso lungo mesi, che l’ha fatta apprezzare sia dentro la Casa più spiata d’Italia (dagli inquilini), sia fuori dalle mura di Cinecittà (dal pubblico). A Tv Sorrisi e Canzoni, la giovane influencer ha raccontato come sta vivendo il ritorno alla realtà. Una realtà totalmente stravolta dal coronavirus. Paola ha spiegato che una volta uscita dal reality si è subito trasferita a Vicenza, dalla famiglia. Federico Rossi, suo compagno di vita, si trova invece a Modena e al momento dovrà attendere che finisca la quarantena per riabbracciarla. “Spero di vederlo quanto prima”, ha confidato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin che non sta più nella pelle.

Paola e il mondo stravolto dal coronavirus: “Scioccante, è come trovarsi in un brutto film”

Subito dopo la proclamazione del suo trionfo nello show, Paola ha dichiarato di voler devolvere l’intero montepremi (100mila euro) in beneficenza, alla protezione civile. Promessa mantenuta e così spiegata: “Sono molto fortunata, lavoro e non mi manca niente. Mi sono guardata dentro e mi sono detta che servivano più a loro che a me”. Si passa all’impatto con la dura realtà incontrata fuori dal programma: “Scioccante, è come trovarsi in un brutto film”. Altro colpo è essere venuta a conoscenza del fatto che Benji&Fede non esistono più come due artistico: “Per me è stato un altro choc, non me lo aspettavo. Ero rimasta che avrebbero fatto un concerto all’Arena di Verona a maggio…” A proposito di Rossi…

Paola a Vicenza, Federico dalla madre a Modena: la distanza pesa ma le regole prima di tutto

Quando rivedrà Federico? “Lui vive a Modena con la mamma”, spiega la Di Benedetto, “E sarà dura stare ancora lontani, ma per fortuna ci aiuta la tecnologia. Sarà un’ulteriore prova, ma è giusto rispettare le regole.” Non resta quindi che attendere la fine della quarantena. E poi? Matrimonio in vista? Se ne parla oppure no? “Mai dire mai, è una cosa che vorrei fare. Non so dove e quando, ma con chi… Sì.”