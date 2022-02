Paola Di Benedetto, mugugni in Rai: perché c’è chi storce il naso su di lei

By

Paola Di Benedetto, assieme a Roberta Capua e Ciro Priello, è il volto di PrimaFestival: giovane, talentuosa, garbata e chi più ne ha più ne metta. Quindi? Perché in casa Rai c’è chi mugugna per la sua presenza nella trasmissione dedicata al lancio delle serate della kermesse canora più famosa d’Italia? Il motivo è presto detto, a svelarlo è Dagospia. Il portale diretto da Roberto D’Agostino spiega che ci sono stati diversi mal di pancia che hanno colpito diversi volti di Rai Radio Due quando si è saputo che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin (nonché vincitrice del Grande Fratello Vip 4), è stata scelta dai vertici di Viale Mazzini: il boccone amaro è andato di traverso a qualcuno poiché la vicentina è una voce radiofonica del gruppo Rtl 102.5, competitor diretto di Radio Due.

Siffatta situazione professionale della Di Benedetto non è passata inosservata. Insomma, si riapre una delle tantissime questioni che attanagliano la Rai da decenni. Questione che nasce da una domanda molto semplice: con tutti i dipendenti che lavorano sotto contratto per la tv e la radio dell’emittente di stato, è indispensabile andare a pescare volti dalla concorrenza? Non si potrebbe ottimizzare l’uso delle risorse interne, troppo spesso lasciate ai box a vegetare?

Paola Di Benedetto al PrimaFestival: i mal di pancia intestini alla Rai

Alla luce di ciò, appare chiaro che i suddetti mal di pancia non sono stati innescati dalla dolce Paola, che giustamente ha colto una proposta professionale, quanto piuttosto dalle scelte dei piani alti di Viale Mazzini. Sulla vicentina nulla da dire: dopo aver trionfato al Grande Fratello Vip 4, si è messa sotto e, anziché trastullarsi con il gossip, come fanno molti suoi coetanei e colleghi influencer, si è messa a studiare duro, diventando appunto una voce radiofonica di Rtl 102.5.

Ora l’incursione televisiva in Rai al PrimaFestival. La giovane veneta ha stoffa, testa sulle spalle e piedi ben piantati a terra. Ed è probabile che farà strada. E l’amore? Dopo la fine della love story con Federico Rossi, sul fronte sentimentale, tutto tace. Si era sussurrato di un flirt con Ludovico Tersigni, attore e conduttore dell’ultima edizione di X Factor. “Solo amici”, ha precisato Paola, mettendo a tacere in fretta il chiacchiericcio sul suo conto.