Paola Di Benedetto: messaggio a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip

By

Paola Di Benedetto ha scritto a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono risentiti. È successo prima dell’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, che vede il tarantino protagonista. A confidarlo Madre Natura che, seppur felice accanto al nuovo fidanzato Federico Rossi, ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo all’ex tronista di Uomini e Donne. “Ho seguito la prima puntata con piacere, mi piaceva vedere il suo ingresso nella Casa. Prima di entrare e di cominciare quest’avventura gli ho fatto i miei auguri e gli ho mandato un grosso in bocca al lupo. Spero che riesca a fare un bel percorso, quello che non ha avuto la possibilità di fare all’Isola dei Famosi”, ha detto la modella al settimanale Mio.

Paola Di Benedetto: “Francesco deve trovare la sua serenità”

“È importante che abbia una sua serenità e che sia felice. Sarei contenta se trovasse anche l’amore, che poi lo trovi nella Casa o fuori non fa differenza. L’importante è che ci sia”, ha aggiunto Paola Di Benedetto su Francesco Monte. E la ragazza sa bene cosa sia la felicità e l’amore: da quando ha conosciuto Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, la sua vita è migliorata. “Ho trovato una persona che mi trasmette tranquillità, la cercavo da tempo, ci sto benissimo, condividiamo tante cose belle”, ha ammesso Paoletta.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto non si sposano

Paola e Federico sono molto innamorati ma per il momento non intendono sposarsi, contrariamente a quanto sussurrato da qualcuno nelle scorse settimane. “Per ora non c’è alcun pensiero di matrimonio”, ha chiarito la Di Benedetto, che frequenta l’artista solo dalla scorsa estate. Ma la relazione si è dimostrata fin da subito seria e solida: insomma, se son rose fioriranno!