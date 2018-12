Paola Di Benedetto: un video degli esordi apre la polemica sui presunti ritocchi

Paola Di Benedetto, a Mai dire talk viene mostrano un video dei suoi esordi: sui social piovono critiche per via dei presunti ritocchi

Paola Di Benedetto, ospite fissa a Mai dire talk, è finita al centro della polemica stasera. Il motivo? La Gialappa’s band è riuscita a recuperare un vecchio video della showgirl quando era ancora agli esordi. Paola faceva la meteorina ed aveva solo 16 anni. L’aspetto della Di Benedetto, soprattutto per via della giovane età e del look diverso, era molto diverso da quello che la stessa ha oggi. Il paragone della Paola di adesso con quella del passato, però, ha scatenato i social stasera. Su Twitter, nello specifico, non sono mancate le critiche alla ragazza per via dei presunti ritocchi. Secondo molti l’ex Madre Natura si sarebbe fatta prendere la mano negli ultimi anni, esagerando con la chirurgia estetica e cambiandosi i connotati.

Paola Di Benedetto presa di mira su Twitter: il video mostrato a Mai dire talk scatena gli utenti

L’immagine della giovane Paola Di Benedetto mostrata stasera a Mai dire talk, in realtà, non è del tutto inedita. Sul web la foto di lei agli esordi gira ormai da diverso tempo (ed è diventata virale dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi). Questo, tuttavia, non ha certo zittito le male lingue attivi sui social. “La poco rifatta Paola di Benedetto” ha scritto per esempio un utente su Twitter, “Ma quella era Paola Di Benedetto da giovane o una sua sosia?” ha scritto invece un altro. Paola Di Benedetto, dei presunti ritocchi che le vengono spesso attribuiti, ad oggi ne ha confermato solo uno, ovvero quello al naso. Gli altri? Fino a prova contraria rimangono solo chiacchiere.

Paola Di Benedetto, Capodanno in compagnia di Stefano De Martino: il gossip

Pare che Paola Di Benedetto e Stefano De Martino passeranno il Capodanno insieme quest’anno. A rivelarlo è stato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. In vacanza insieme, però, i due non saranno soli ma in compagnia. Paola è infatti molto amica della sorella del ballerino che sarà con loro l’ultimo dell’anno.