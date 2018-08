Paola Di Benedetto non dimentica Matteo Gentili e Francesco Monte: il gesto

Paola Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede ma non dimentica gli ex Matteo Gentili e Francesco Monte

Oggi Paola Di Benedetto è felice accanto a Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, ma non dimentica il suo passato. Quello amoroso, quello accanto a Matteo Gentili e Francesco Monte, due uomini così diversi e allo stesso tempo affascinanti, che hanno segnato la vita privata dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Tanto che Madre Natura, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha speso solo belle parole nei confronti di Matteo e Francesco, sottolineando di essere disponibile per qualsiasi problema o evenienza.

Le ultime parole di Paola per Matteo e Francesco

“Sono due persone che stimo e a cui ho voluto molto bene. Ho amato Matteo per 4 anni e ho trascorso con lui bei momenti. Con Francesco c’è stata una storia più breve ma intensa. Sono due ragazzi che hanno fatto parte della mia vita e a cui sono legata e affezionata. Entrambi sanno che se hanno bisogno di me, Paola c’è e sanno dove trovarla. Auguro a tutti e due il meglio per la loro vita”, ha fatto sapere Paola Di Benedetto. La modella di Vicenza ha dunque fatto un gesto d’affetto nei confronti dei suoi ex fidanzati con i quali, va sottolineato, non ha più alcun tipo di rapporto.

Come procede la storia d’amore con Federico Rossi

Archiviato il passato, Paola pensa solo al futuro insieme a Federico. Quest’ultimo ha di recente difeso la ragazza dagli attacchi delle sue fan, che mal hanno digerito la nascita di questa nuova storia d’amore. “Sappiate che non mi avvicinerei mai ad una “poco di buono”… Mi conoscete. Vorrei un po’ di rispetto anche per lei, dato che se mancate di rispetto a lei, mancate automaticamente di rispetto anche a me. Siamo una famiglia giusto? Comportiamoci da tale”, ha scritto su Twitter il cantante.