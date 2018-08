Fede parla di Paola Di Benedetto ai suoi fan: “Vorrei un po’ di rispetto”

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: il cantante parla ai fan e la difende

Dopo le prime foto scattate da Chi, adesso Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede e Paola Di Benedetto non si nascondono più. La coppia ha iniziato a condividere le prime foto insieme durante una vacanza a Santorini. Più i due sono vicini e più i fan sono pronti alle critiche. “Ci sarò sempre. Non è cambiato proprio nulla. Anzi, ora si mette la sesta” risponde Fede su Twitter ad una fan che ha paura che il rapporto fra il cantante e il suo pubblico possa cambiare a causa della relazione con la Di Benedetto. “Ma voi veramente pensavate che mi sarei in qualche modo allontanato per questa cosa? Ho ancora più voglia di spaccare” ha scritto poi il cantante sul social.

ma voi veramente pensavate che mi sarei in qualche modo allontanato per questa cosa?

ho ancora più voglia di spaccare. Ah, e preparatevi che da settembre in poi ci sarà da volare alto, tantissime belle cose, fidatevi. — Fede (@fedefederossi) August 1, 2018

Federico Rossi ai fan: “Se mancate di rispetto a lei, mancate automaticamente di rispetto anche a me”

“Sappiate che non mi avvicinerei mai ad una “poco di buono”… Mi conoscete. Vorrei un po’ di rispetto anche per lei, dato che se mancate di rispetto a lei, mancate automaticamente di rispetto anche a me. Siamo una famiglia giusto? Comportiamoci da tale” ha scritto Federico Rossi su Twitter difendendo Paola Di Benedetto. “Purtroppo non lo decido io quando comparire in un giornalino di gossip. Siamo entrambi personaggi pubblici, quindi è normale che certe cose accadano. Di certo non mi aspettavo di essere fotografato quel giorno a milano, ma dato che è successo ormai cosa devo nascondere“ ha aggiunto il cantante di Benji e Fede.

ultima cosa e poi chiudo 🙂

sappiate che non mi avvicinerei mai ad una “poco di buono”…mi conoscete.

Vorrei un po’ di rispetto anche per lei,dato che se mancate di rispetto a lei,mancate automaticamente di rispetto anche a me.Siamo una famiglia giusto? Comportiamoci da tale 😘 — Fede (@fedefederossi) August 1, 2018

Paola Di Benedetto e Federico Rossi: è una storia seria

Ormai la coppia è uscita allo scoperto. La storia è dunque seria e lo dimostra il fatto che Federico Rossi non perde tempo a difendere la sua Paola Di Benedetto dalle continue critiche.